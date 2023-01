O Google Pixel Fold provavelmente foi empurrado para o 4º trimestre de 2023 com displays menores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os potenciais clientes do Google Pixel Fold podem ter que esperar um pouco mais do que esperávamos, enquanto um novo relatório também sugere que seus displays podem encolher.

Os rumores de um Pixel Fold saindo do Google vêm batendo por aí há anos e parece que estamos mais próximos do que nunca de algo que está sendo anunciado de fato. Mas um novo relatório do The Elec sugere que isso só acontecerá muito mais tarde neste ano, com base em quando o Google deverá começar a produção em massa de peças.

De acordo com esse relatório, a produção em massa só começará a funcionar no terceiro trimestre de 2023, sugerindo que não veremos um anúncio oficial ou lançamento até o quarto trimestre. Qualquer pessoa esperando que o Pixel benigno seja anunciado no Google I/O em meados do ano parece agora desapontada.

Pode haver mais decepção nos cartões, também. O mesmo relatório aponta que o Pixel Fold ostenta uma tela dobrável de 7,57 polegadas e uma tela de 5,78 polegadas na parte externa. Relatórios anteriores apontavam para uma tela interna de 7,69 polegadas e uma tela de 5,79 polegadas com tampa, sugerindo que algo poderia ter mudado.

O mesmo relatório também esmaga qualquer esperança de que o Pixel Fold ofereceria qualquer tipo de estilete, dizendo que não haveria nenhum dispositivo de escrita do tipo Galaxy Fold- com o telefone do Google. Também se afirma que o Google optou por ignorar a tecnologia dobrável usada no Galaxy Z Fold 3, sugerindo que tecnologia mais antiga poderia ser usada.

