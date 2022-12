O Google Play lhe permitirá administrar os pagamentos noapp para seus filhos: Veja como configurá-lo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As crianças e as compras em fichas geraram milhares de manchetes, histórias de gastos não controlados, ou simplesmente gastando inadvertidamente todo o dinheiro do aluguel em jogos.

A administração de lares do Google está aumentando sua oferta, permitindo que as crianças façam pedidos de compra, para que um pai possa aprovar e deixar seus filhos gastarem esse dinheiro online.

A gestão de lares no Google acontece através do Family Link. Isto permite que você crie sua residência, gerencie permissões e estabeleça restrições para dispositivos conectados à conta de seu filho.

É especialmente eficaz no gerenciamento de dispositivos Android e Chromebooks, mas também está ciente de outros dispositivos onde seu filho está logado em sua conta Google, como PC e Mac.

O Family Link sempre permitiu que você estabelecesse um método de pagamento familiar: basicamente, é o seu cartão de crédito, para ser usado por qualquer pessoa em sua casa, se você lhes deu permissão.

O problema no passado era que os membros da família podiam gastar ou ser impedidos de gastar - que é onde entra a nova mudança.

Sob o novo sistema, as crianças poderão solicitar compras, seja para aplicações pagas ou para compras em fichas, que você então pagará, se você conceder permissão.

Isso significa que você poderá então apenas usar o método de pagamento em sua conta Google, você poderá ver o que eles estão pedindo através de uma notificação em seu telefone, e então você poderá facilmente conceder isso, dando-lhe um pouco mais de flexibilidade na forma como você administra seus filhos e o consumo de conteúdo deles.

A opção de manter a aprovação para tudo permanece.

Como configurar a Aprovação de Compra em sua conta da família Google

Se você é o gerente da família, você pode facilmente definir aprovação para os pedidos dos membros da família que você tem no Family Link.

Primeiramente, você precisará ter seu filho dentro do Family Link. Esta é uma solução completa para gerenciar o dispositivo de seu filho e vale a pena se dirigir ao nosso recurso Family Link para ver como configurar o Family Link.

Para configurar a aprovação de compra para aplicativos ou compras no sistema, siga os seguintes passos:

Abra o Family Link em seu telefone ou em um navegador no https://families.google/families/ Clique sobre a criança que você quer administrar Ir para restrições de conteúdo > Google Play > Exigir aprovação para Nesta seção você pode selecionar como supervisionará o conteúdo deles, incluindo a aprovação de todo o conteúdo pago, ou apenas as compras em pacote. Selecione o que você quiser.

Você deverá então receber uma notificação quando seu filho quiser pagar ou algo que você possa então aprovar ou negar.

