Boatos do Google Pixel 7a: Qual é a história até agora?

(Pocket-lint) - Os Pixel 7 e Pixel 7 Pro do Google foram revelados durante um evento em outubro de 2022, refinando o design definido pelo Pixel 6 e Pixel 6 Pro e atualizando o hardware para a segunda geração do chip Tensor interno da empresa.

Os dois excelentes dispositivos provavelmente não serão os últimos que ouviremos do Google até o Pixel 8 e 8 Pro. Continua havendo muitos rumores em torno do Pixel Fold, e já ouvimos falar bastante sobre o Pixel 7a de médio alcance também.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Pixel 7a do Google. Você pode ler tudo sobre os rumores sobre o Pixel Fold em nossa reportagem separada.

Data de lançamento e preço

Abril/Maio de 2023

Em torno de $500/£500

O Google Pixel 6a chegou em julho de 2022, na sequência do Pixel 5a 5G que foi anunciado em agosto de 2021, embora não estivesse amplamente disponível, lançando-se apenas nos EUA e no Japão.

A maioria dos rumores em torno do Pixel 7a apontam para um lançamento em abril ou maio de 2023, que é por volta da época em que se espera que a E/S do Google aconteça, certamente uma sugestão plausível, mesmo que um pouco mais cedo do que quando os dispositivos Pixel "a" chegaram nos anos mais recentes.

A última vez que vimos um lançamento de maio foi em 2019 com o Pixel 3a, mas um lançamento de maio já aconteceu no passado, portanto é definitivamente possível.

Em termos de preço, o Pixel 6a custa $449 nos EUA, £399 no Reino Unido e EUR459 na Europa. É provável que o Pixel 7a venha a custar menos de $500/£500, mas pode demorar um pouco até que saibamos.

Projeto

Semelhante ao Pixel 7

152,4 x 72,9 x 9,0mm (10,1mm com lomba de câmera)

IP67

O Google Pixel 7a apareceu em renders mostrando um desenho muito próximo ao do Pixel 7. Apresentando a mesma faixa de câmera destacada na parte traseira do dispositivo, o Pixel 7a também é mostrado como oferecendo uma tela plana com uma câmera de furo centralizada na parte superior, novamente como o Pixel 7.

Parecem existir biséis mais espessos ao redor do visor do que o Pixel 7, muito parecido com o Pixel 6a, e um queixo maior na parte inferior do visor.

Diz-se que o Pixel 7a medirá 152,4 x 72,9 x 9,0mm, que é ligeiramente maior que o Pixel 6a e um pouco mais curto, mas mais largo e mais grosso que o Pixel 7. Não há tomada para fone de ouvido de 3,5mm nos renders, mas há uma bandeja SIM e USB-C.

Os rebocos mostram uma opção de cor branca, embora nenhum detalhe sobre cores ou nomes de cores para o Pixel 7a tenha sido detalhado em vazamentos até agora. O Pixel 7 e o Pixel 7 Pro não são dois tons como os Pixel 6a, 6 e 6 Pro eram e os renderizadores sugerem que o Pixel 7a também não será.

O Pixel 6a é IP67 resistente à água e ao pó, portanto é provável que o Pixel 7a também o seja. Para referência, o Pixel 7 e 7 Pro são IP68.

Mostrar

Full HD+, 90Hz?

OLED

Sensor de impressão digital subexibido

Não houve nenhuma reivindicação específica quanto ao tamanho do display que podemos esperar do Pixel 7a, embora seja relatado que o dispositivo virá com uma taxa de atualização de 90Hz, o que seria uma atualização para a taxa de atualização do Pixel 6a de 60Hz.

Provavelmente será um visor OLED, como o Pixel 6a oferece, e um sensor de impressão digital em baixo do visor também é provável. O Pixel 6a também tem uma tela Full HD+, portanto espera-se que o Pixel 7a também ofereça isso.

Você também terá, sem dúvida, o recurso de exibição sempre ligado do Pixel, que inclui o Calendário em um relance/ informações meteorológicas e a funcionalidade Now Playing que informa qual música está tocando em sua vizinhança como o Pixel 6a tem.

Câmeras

Câmera atualizada?

De acordo com os vazamentos, o Google Pixel 7a poderia obter uma câmera melhorada em comparação com o Pixel 6a. Um relatório se referiu ao sistema de câmera do Pixel 7a como "l10_wide" (IMX787) e "l10_UW" (IMX712) sem lente telefoto dedicada. A IMX787 seria uma notável atualização para a câmera principal - a Pixel 6a usou a IMX363 como referência.

Nenhuma outra especificação apareceu em vazamentos até agora, portanto esta ainda é uma área que precisa de detalhes de limpeza. O Pixel 6a tem uma configuração de câmera semelhante à do Google Pixel 5, e conseqüentemente, o Google Pixel 5a 5G. Há uma câmera principal de 12,2 megapixels, acoplada a uma câmera ultravioleta de 12 megapixels no Pixel 6a, assim como uma câmera frontal de 8 megapixels.

Como a Pixel 6 e 6 Pro, o sistema é capaz de algumas grandes características, incluindo Apagador Mágico para remover objetos indesejados no fundo, Tom Real para garantir que todos os tons de pele sejam exibidos com precisão e Desobstrução do Rosto, o que essencialmente significa que não há mais borrões. Tudo isso seria, portanto, esperado no Pixel 7a, quaisquer que sejam as especificações da câmera.

Hardware e especificações

Chip Google Tensor G2

Cobrança sem fio?

O Google Pixel 7 e 7 Pro funcionam ambos com o chip Tensor de segunda geração construído internamente pelo Google e espera-se que o Pixel 7a faça o mesmo. Atualmente não há nenhuma palavra sobre RAM ou armazenamento, embora saibamos que será um aparelho de 5G.

O Pixel 6a oferece 6GB de RAM e 128GB de armazenamento como base, portanto é provável que o Pixel 7a faça o mesmo.

Também ainda não há notícias sobre a capacidade da bateria, mas esperaríamos cerca de 4500mAh. No entanto, há um rumor que sugere que o Pixel 7a terá carga sem fio, o que seria a primeira vez para um aparelho Pixel "a".

Boatos do Google Pixel 7a: O que aconteceu até o momento?

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Google Pixel 7a.

23 de dezembro de 2022: O roteiro vazado revela planos para o Google Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8 e mais

Um roteiro - publicado pela Android Authority com informações de fontes anônimas - sugere que o Google lançará o Pixel Fold e o Pixel 7a por volta de abril ou maio de 2023, quando esperamos que a E/S do Google ocorra.

30 de novembro de 2022: O Pixel 7a parece bem afiado, mas também como o Pixel 6a

Steve Hemmerstoffer publicou alguns renders do Pixel 7a mostrando um dispositivo que é muito semelhante ao Pixel 6a.

14 de novembro de 2022: Orçamento Google Pixel 7a vazamentos com detalhes da câmera e mais compartilhados

Uma série de posts no Twitter do leaker Kuba Wojciechowski sugere que o Pixel 7a receberá uma câmera atualizada, juntamente com um display de 1080p 90Hz e uma carga sem fio.

24 de outubro de 2022: O Pixel 7a meio que vazou na Amazônia, e há uma reviravolta

A Amazon divulgou a existência do Google Pixel 7a, embora pudesse ter ido um passo além ao vazar uma família inteira. As imagens mostraram a Amazon dando às pessoas a chance de se inscreverem para serem notificadas sobre o anúncio de um produto.

No entanto, a redação foi particularmente interessante. A Amazon disse que as pessoas podem ser avisadas do lançamento de uma família Pixel 7a, sugerindo que haverá pelo menos dois modelos em oferta.

Escrito por Britta O'Boyle.