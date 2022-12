Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os próximos smartphones emblemáticos do Google ainda não são esperados por pouco tempo, embora já tenha havido uma série de rumores especulando sobre o que eles poderiam oferecer quando chegassem.

Estamos reunindo o que queremos ver dos sucessores para o Pixel 7 e Pixel 7 Pro, junto com o que qualquer rumor sugere. Os dispositivos têm o nome de código Shiba (Pixel 8) e Huskey (Pixel 8 Pro). Aqui está tudo o que temos ouvido até agora.

Pixel 8 data de lançamento e preço

Outubro 2023

O Google provavelmente anunciará o Pixel 8 e o Pixel 8 Pro em outubro de 2023. É claro que ainda nada é oficial - nem será por algum tempo - mas outubro tem sido o mês de escolha do Google por vários anos no salto.

Uma vez que os dispositivos tenham sido revelados, esperaríamos que eles fossem à venda algumas semanas mais tarde, tão provavelmente antes do final de outubro de 2023.

O Pixel 7 Pro começa em £599 no Reino Unido, $599 nos EUA e EUR649 na Europa, enquanto o Pixel 7 Pro começa em £849 no Reino Unido, $899 nos EUA e EUR899 na Europa, que era o mesmo que o Pixel 6 e 6 Pro. Ainda não está claro se podemos esperar que o Pixel 8 e o Pixel 8 Pro fiquem dentro do mesmo parque de bolas, embora esperemos que não fiquem muito distantes.

Projeto

Pixel 8: Mais compacto

Pixel 8 Pro: Display curvo

Ainda não houve muitos rumores em torno dos projetos Pixel 8 e Pixel 8 Pro, embora tenha sido afirmado que eles não podem se afastar muito do Pixel 7 e 7 Pro. O Google provocou os desenhos Pixel 7 e 7 Pro em sua conferência de desenvolvedores de E/S em meados de 2022, portanto é possível que a empresa faça o mesmo para os aparelhos de 2023 e se antecipe a qualquer vazamento importante.

Um boato diz que o Pixel 8 será menor e oferecerá um formato mais compacto do que o Pixel 7, embora por enquanto nada esteja confirmado e não haja atualmente nenhum vazamento dos aparelhos.

Se os Pixel 8 e 8 Pro seguirem os passos de seus predecessores, a carcaça da câmera que cobre a largura da parte traseira dos dispositivos provavelmente permanecerá, juntamente com um sensor de impressão digital subexibido e uma câmera de furo centralizada. O Pixel 8 também provavelmente manterá uma tela plana, enquanto o 8 Pro provavelmente terá uma tela curvada.

Os Pixel 7 e 7 Pro são ambos IP68 resistentes à água e ao pó, portanto espera-se que o Pixel 8 e 8 Pro também sejam.

Mostrador

Pixel 8: 6,3 polegadas, Full HD+, 90Hz?

Pixel 8 Pro: 6,7 polegadas, Quad HD+, 10-120Hz?

Ainda não houve nenhum relatório sobre os displays do Pixel 8 e 8 Pro, a não ser um boato detalhando as resoluções que os dispositivos podem oferecer. Diz-se que o Pixel 8 terá um display de 2268 x 1080, enquanto o Pixel 8 Pro passará para um display de 2822 x 1344. Isto parece um pouco estranho, especialmente no caso do Pixel 8 Pro, por isso, por enquanto, tomamos isso com uma pitada de sal.

O Pixel 7 tem um display de 6,3 polegadas com uma resolução de 2400 x 1080 pixels, enquanto o Pixel 7 Pro tem um display de 6,7 polegadas com uma resolução de 3120 x 1440 pixels. O Pixel 7 tem uma taxa de atualização de 90Hz, enquanto que o Pixel 7 Pro tem uma taxa de atualização adaptável entre 10Hz e 120Hz.

Ainda não está claro se o Pixel 8 e 8 Pro manterá as mesmas especificações da tela que o 7 e 7 Pro respectivamente, mas esperaríamos o mesmo ou melhorado, então achamos improvável o boato em torno da resolução da tela do Pixel 8 Pro.

Hardware e especificações

Google Tensor G3

Pixel 8: 8GB de RAM, até 256GB de armazenamento

Pixel 8 Pro: 12GB de RAM, até 512GB de armazenamento

O Google Pixel 7 e 7 Pro rodam ambos no chip Google Tensor G2, e há rumores de que o Pixel 8 e 8 Pro apresentará a próxima geração deste chip, codinome Zuma.

Com o Pixel 7 oferecendo 8GB de RAM e o 7 Pro oferecendo 12GB de RAM, esperaríamos que o Pixel 8 e o 8 Pro oferecessem similares. Também esperamos que o Pixel 8 venha em opções de armazenamento até pelo menos 256GB, e o Pixel 8 Pro em opções até 512GB, e não esperamos ver suporte de microSD em nenhum deles.

Atualmente não há rumores sobre a capacidade da bateria, embora o Pixel 7 tenha uma capacidade de 4355mAh e ofereça 20W de carga rápida, enquanto o Pixel 7 Pro tem uma bateria de 5000mAh e até 23W de carga rápida. Assim como os displays, não esperamos que o Pixel 8 e 8 Pro seja pior.

Câmera

Pixel 8: Traseiro duplo

Pixel 8 Pro: Tríplice traseiro

Até agora, não houve nenhum rumor específico relacionado às especificações das câmeras Pixel 8 e 8 Pro, embora como os dispositivos Pixel sempre tiveram um foco em grande qualidade de câmera, não vemos esta mudança para os Pixel 8 e 8 Pro.

Um relatório mostra alguma indicação de que o Pixel 8 ou 8 Pro poderia suportar HDR escalonado, o que sugeriria um novo sensor, mas nada está confirmado até o momento.

Atualmente, o Pixel 7 tem uma câmera traseira dupla com um sensor principal de 50 megapixels e um sensor ultra amplo de 12 megapixels. O Pixel 7 Pro entretanto tem a mesma configuração, juntamente com uma câmera telefoto de 48 megapixels.

Espera-se que a 8 Pro continue sendo mais capaz em termos de câmera do que a Pixel 8, embora os detalhes ainda não tenham vazado sobre o que isso parecerá ser espectável.

Boatos do Google Pixel 8 e 8 Pro: O que aconteceu até agora?

Eis o que os rumores até agora sugerem para o Google Pixel 8 e 8 Pro.

23 de dezembro de 2022: O roteiro vazado revela planos para o Google Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8 e mais

Um relatório publicado pela Android Authority afirma que os Pixel 8 e 8 Pro chegarão mais tarde em 2023 e não apresentarão nenhuma mudança significativa em relação aos atuais Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Diz-se que o Pixel 8 será menor do que o Pixel 7, porém com um fator de forma mais compacto.

Os dois telefones também são chamados de Tensor G3, um processador Google Tensor atualizado.

21 de dezembro de 2022: Pontos de fuga para um novo módulo de câmera no Pixel 8 do Google

Um vazamento sugere que os telefones Pixel 2023 ganharão suporte HDR escalonado, algo que não é possível com o sensor principal nas séries Pixel 6 e 7

9 de novembro de 2022: começaram os vazamentos do Pixel 8, incluindo nomes de código e especificações

Um relatório WinFuture afirmou que os Pixel 8 e 8 Pro têm o nome de código Shiba e Huskey, respectivamente.

Também é dito que eles rodarão o Android 14, um chip chamado Zuma e o Pixel 8 terá uma tela de 2268 x 1080, enquanto o Pixel 8 Pro passará para uma tela de 2822 x 1344.

