Roteiro vazado revela planos para o Google Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8 e mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um roteiro vazado revelou o que o Google poderia ter planejado para os próximos anos, detalhando o plano atual do fabricante de 2023 a 2025. Isto inclui planos de lançamento para a próxima geração do carro-chefe Pixel, o possível ciclo de lançamento de dois anos da série A e a tão esperada chegada do Pixel Fold.

Vale notar que quanto mais distante o lançamento, menos concretos são os planos, e alguns elementos do roteiro são mais fluidos do que outros. Ainda assim, a única coisa grande a se tirar disto é que os próximos telefones a serem lançados poderiam ser o primeiro modelo dobrável do Google e o próximo modelo a-series acessível.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

O roadmap - publicado pela Android Authority com informações de fontes sem nome - sugere que o Google lançará o Pixel Fold e o Pixel 7a por volta de abril ou maio de 2023, quando esperamos que a E/S do Google ocorra.

O Pixel 7a tem como objetivo estar no mesmo preço do Pixel 6a atual e é afirmado que está aumentando o conjunto de recursos para oferecer uma tela de atualização mais rápida de 90Hz e carregamento sem fio.

Mais tarde em 2023 o Pixel 8 ('shiba') e o Pixel 8 Pro ('husky') provavelmente serão lançados, e não apresentarão nenhuma mudança significativa sobre o Pixel 7 e Pixel 7 Pro atuais, de acordo com o relatório. Exceto que o Pixel 8 é alegadamente menor do que o Pixel 7, fornecendo um fator de forma mais compacto.

Os dois telefones também são alegados como apresentando um processador Tensor G3 atualizado do Google chamado Tensor G3.

Quanto ao ano de 2024 e seguintes, uma parte intrigante de informação se concentra no futuro da série a de telefones. Há uma sugestão de que o aparecimento ou não de um Pixel 8a depende do sucesso do Pixel 7a.

Se as vendas não atingirem os objetivos do Pixel 7a, afirma-se que o Google poderia adotar uma abordagem de lançamento semelhante à do iPhone SE da Apple, e lançar um dispositivo a cada dois anos, em vez de ser uma atualização de 12 meses. Se ele for lançado em 2024, é sugerido que veremos também um aumento de preço.

Outro ponto interessante de conversa é a série Pixel 9 para aquele ano. O relatório afirma que veremos três modelos diferentes do Pixel 9.

O modelo de nível de entrada é alegado ser semelhante ao Pixel 8 menor do ano anterior, mas também haverá dois modelos 'Pro' para 2024, com um deles apresentando um display menor de 6,3 polegadas, mas ainda tendo todos os adereços extras que o tornam um telefone 'Pro'.

Se esse fosse o caso, isso significaria um Pixel 9, um Pixel 9 Pro e um Pixel 9 Pro XL/Plus, todos lançados por volta de setembro/outubro de 2024.

Como foi mencionado, quanto mais longe no futuro, mais os planos menos concretos parecem ser, compreensivelmente. Um plano possível para 2025 é lançar um telefone Pixel dobrável e - talvez - um segundo Pixel Fold (dependendo do sucesso do primeiro em 2023).

Tudo isso - é claro - é apenas um rumor por enquanto, e embora a Android Authority esteja confiante nas informações de sua fonte, vale sempre a pena manter qualquer informação como esta de forma leve. Não só porque é impossível verificar até que o Google anuncie oficialmente qualquer coisa, mas também - como diz o próprio relatório - os planos podem (e provavelmente irão) mudar.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 14 Maio 2020 Plantamos 1.000 árvores graças a você

Este é - supostamente - o plano do Google neste momento, e é para isso que a empresa está trabalhando, mas isso pode ser adaptado e alterado dependendo de tantos fatores de mercado.

Escrito por Cam Bunton.