Melhores idéias e descontos para presentes de Natal no Google

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - À medida que a época natalícia avança, a pressa para conseguir presentes adequados pode se transformar em uma verdadeira corrida contra o tempo. Felizmente, o Google proporcionou uma solução fácil com algumas excelentes ofertas promocionais de Natal.

Desde descontos no smartphone emblemático do Google, Pixel 7, até créditos na loja do Google, aqui estão os excitantes negócios disponíveis em torno da temporada de férias.

Economize £100 no Pixel 7 Pro

O Pixel 7 Pro representa o mais recente desenvolvimento em smartphones do Google. Este dispositivo é uma continuação e uma atualização da já fantástica base estabelecida pelos modelos Pixel 7 e 6a.

A incrível oferta para pegar um Pixel 7 Pro por 100 libras a menos do que o preço normal começa em 25 de dezembro e dura até 10 de janeiro de 2023. Aproveite a oferta usando este link.

Economize 75 libras no Pixel 7

Com características exclusivas e tecnologia impressionante, o Pixel 7 tem tudo o que você precisaria de um smartphone e muito mais. O design fino tem todas as vantagens da tela OLED e esconde hardware impressionante sob sua casca.

Você pode obter o Pixel 7 com um desconto de 75 libras esterlinas. O negócio será válido de 25 de dezembro até 15 de janeiro de 2023 e você pode ativá-lo aqui.

Economize 100 libras no Pixel 6a

O Pixel 6a é a prova de que você não precisa fazer um grande investimento para conseguir um telefone impressionante. O aparelho possui um poderoso processador Tensor e software exclusivo do Google por uma fração do preço em comparação com smartphones similares. Mas ele fica ainda melhor.

A versão anterior do smartphone mais potente do Google, o Pixel 6a, recebe um desconto de 100 libras esterlinas para a temporada de férias. Obtenha o Pixel 6a por 100 libras de desconto de 25 de dezembro a 5 de janeiro.

Economize £10 no Chromecast com o Google TV (4K)

O Chromecast com Google TV é um dispositivo de streaming leve que mudou a maneira como milhões de usuários gostam de aplicativos de streaming. A espetacular versão 4K fornecerá uma imagem extra-crítica, permitindo que você receba seu conteúdo preferido com imersão completa.

A versão 4K do Google TV incluirá um acordo de £10 de desconto no Chromecast. A oferta estará ativa exclusivamente de 12 de dezembro a 6 de janeiro de 2023. Clique neste link para obter o acordo.

Economize 10 libras no Chromecast com o Google TV (HD)

Com excepcional qualidade de imagem e som, o Chromecast com Google TV HD representa uma solução de streaming para cada lar. A combinação do Chromecast com o Google TV vem com recursos avançados que irão satisfazer todas as suas necessidades de streaming.

O Google TV HD também vem acompanhado de um desconto de £10 no Chromecast. Esta oferta está ativa desde 11 de dezembro e dura até 4 de janeiro de 2023. Pegue-a aqui para aproveitar o negócio limitado de férias.

Economize 30 libras na Pixel Buds série A

Confortáveis, atraentes e de grande som, os Pixel Buds A-Series oferecem uma qualidade de áudio inigualável em sua faixa de preço. Os broches apresentam um design aerodinâmico que não perde as características essenciais. Você desfrutará de som premium durante as chamadas ou quando ouvir música, e o prático Google Assistant estará a apenas um comando de voz de distância.

Os Pixel Buds A-Series de primeira linha entram na época do Natal com 30 libras esterlinas de desconto em seu preço normal. O preço com desconto está disponível de 19 de dezembro a 6 de janeiro de 2023, e você pode obter estes broches estelares seguindo este link.

Economize 30 libras no Pixel Buds Pro

Pixel Buds Pro tem o "Pro" no nome por uma boa razão. As gemas e sua caixa são resistentes à água, com a caixa tendo uma classificação IPX2 e as gemas recebendo IPX4. A vida útil da bateria é maximizada e a experiência de escuta é aprimorada com o recurso ativo de cancelamento de ruído. É claro, as gemas apresentam uma integração perfeita com o Google Assistant.

Como um acessório ideal para seu Google Pixel, o superior Pixel Buds Pro será um verdadeiro roubo nesta temporada de férias, com um desconto de 30 libras no preço de varejo. O negócio está ativo de 19 de dezembro a 6 de janeiro de 2023. Não hesite em obter seu Pixel Buds Pro por 30 libras de desconto o mais rápido possível.

Receba 100 libras em crédito na loja do Google ao comprar um Pixel 7

Uma vez que você receba seu novo Pixel 7, é hora de encher seu telefone com conteúdo de qualidade. É aí que o crédito do Google Store vem bem a calhar. Você pode usar o crédito para alugar ou comprar filmes e livros, fazer compras em seus jogos ou aplicativos favoritos, e muito mais.

Se você está adquirindo um telefone Pixel 7, por que não aproveitar a oportunidade para um incrível negócio extra? Com cada compra de Pixel 7 entre 6 e 24 de dezembro, você pode obter um valor de £100 em crédito na Loja do Google. Ative a oferta aqui.

Receba £150 em crédito do Google Store ao comprar um Pixel 7 Pro

Uma casa de força como a Pixel 7 Pro merece apenas o melhor. É por isso que você deve considerar a possibilidade de obter alguns aplicativos premium para seu novo smartphone. Com o crédito do Google Store, isto se torna muito mais fácil. A moeda virtual do Google permite que você pague por aplicativos premium, assim como comprar outros serviços de qualidade como o Google One.

Se você comprar o telefone Pixel mais avançado até agora e fizer isso de 6 a 24 de dezembro, você receberá £150 em crédito da Google Store se ativar o negócio clicando neste link.

Economize £45 no Nest Hub (2ª geração)

Se você quiser transformar sua casa em uma casa genuinamente inteligente, o Google Nest Hub será a escolha certa. O dispositivo pode se conectar com dispositivos compatíveis como TVs, câmeras e luzes, permitindo que você os controle a partir de um único ponto. O hub vem equipado com o Google Assistant incorporado, o que significa que sua casa começará a responder ao som de sua voz. Bem-vindo ao futuro!

A segunda geração do Nest Hub é descontada bem a tempo para a celebração do Ano Novo. Entre 19 de dezembro e 6 de janeiro de 2023, o hub estará disponível com um desconto de 45 libras esterlinas. Para aceitar o acordo, vá para este endereço.

Economize £40 no Google Wifi (3 pacotes)

Com o Google Wifi, você não terá que se preocupar novamente com a cobertura da rede nunca mais. Uma vez que você posicionar os três cilindros ao redor de sua casa, o sinal Wi-Fi será tão forte em cada canto quanto ao lado de seu roteador. Com este produto, você pode esquecer os "pontos mortos" sem fio, independentemente de onde você se encontre.

Se você quiser pegar o pacote 3-Pack Google Wifi, não há melhor hora para isso do que agora. O produto terá um desconto de £40, com a oferta começando em 19 de dezembro e terminando em 6 de janeiro de 2023. Obtenha sua conectividade sem fio para o novo ano por um preço sem precedentes aqui.

Termos e condições para todas as ofertas

Todas as ofertas listadas aqui estão disponíveis para usuários a partir de 18 anos com um endereço de entrega no Reino Unido. As ofertas são exclusivamente individuais, o que significa que não podem ser combinadas com outras ofertas. A única maneira de realizar uma oferta é através de compras no Google Store UK - você não pode obter estes descontos através de varejistas terceirizados.

Além disso, nenhuma das ofertas pode ser transferida ou trocada por dinheiro ou outro produto equivalente ao valor em dinheiro. Ao fazer o pedido, preste atenção a quaisquer taxas de entrega potenciais, pois estas serão aplicadas no checkout.

Comemore as festas de fim de ano com as ofertas surpreendentes do Google

Quer você queira atualizar seus aparelhos ou esteja procurando o presente ideal para um ente querido, as ofertas de férias do Google farão com que os melhores aparelhos do gigante digital sejam mais do que disponíveis. Não hesite em aproveitar a oportunidade e certifique-se de não perder a janela do tempo - entre no novo ano com o melhor que o Google tem a oferecer.