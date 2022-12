Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você está no mercado para um novo telefone, mas não quer gastar uma fortuna? Se sim, aqui está um acordo que você talvez não queira perder!

Até 15 de janeiro de 2023, atualize para um Pixel 6a e ganhe até £325 de desconto quando você trocar seu telefone antigo.

Continue lendo para saber mais sobre esta incrível oferta.

O que a oferta inclui?

Esta oferta inclui um desconto de até £325 de desconto no Pixel 6a quando você comercializar seu telefone antigo. A economia depende do modelo, condição e idade de seu telefone antigo, mas o valor exato será determinado quando você fizer sua troca.

O valor representativo típico para esta oferta é de £325 para um iPhone 11. Melhor ainda, você pode ter certeza de que o Pixel 6a vale seu dinheiro, graças a uma lista de características impressionantes.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Por que aceitar este acordo?

É fácil e conveniente

O programa trade-in do Google é fácil e conveniente. Tudo o que você precisa fazer é selecionar o tipo de dispositivo que deseja comercializar e responder algumas perguntas sobre sua condição. Você receberá então uma estimativa de quanto vale seu dispositivo. Uma vez aceite a cotação, você receberá uma caixa postal para enviá-la com segurança e proteção.

É super rápido

Se você está procurando por uma recompensa rápida, o programa trade-in do Google é o caminho a seguir. Depois de receber e processar seu aparelho, você pode esperar crédito ou dinheiro da loja dentro de 14 dias. Com a maioria dos outros varejistas, você teria que esperar meses ou potencialmente anos para obter sua recompensa.

Ecologicamente correto

Quando você recicla seu telefone antigo com o programa trade-in do Google, seu aparelho não irá parar em um aterro sanitário, mas será reformado ou usado como peças de reposição por parceiros certificados. Portanto, você não só receberá dinheiro de seu novo telefone, mas também estará ajudando a reduzir o lixo eletrônico.

Como um bônus, o uso do serviço trade-in garante que os dados armazenados em seu dispositivo antigo sejam limpos para que nenhuma de suas informações pessoais permaneça acessível uma vez que ele deixe suas mãos.

O Pixel 6a é um dispositivo especial

Aqui estão algumas razões pelas quais o Google Pixel 6a poderia ser o dispositivo perfeito para você:

Design e qualidade de construção

O Pixel 6a tem um design e construção elegantes que o diferencia de outros dispositivos de sua classe. Ele pesa apenas 178 gramas, o que o torna leve o suficiente para o uso confortável no dia-a-dia.

A parte frontal do dispositivo é feita de Gorilla Glass 3 para máxima proteção, enquanto a parte traseira e a estrutura são feitas de alumínio e plástico, respectivamente. Esta combinação garante que seu telefone permanecerá seguro contra arranhões e cairá até mesmo nas mãos mais desajeitadas.

Ao considerar o preço, não há como negar que a estética do design do Google Pixel 6a o faz parecer muito mais caro do que ele é.

Mostrar

A tela no Pixel 6a é realmente algo especial - ela possui tecnologia OLED com HDR para cores vivas e contrastes nítidos. A tela mede 6,1 polegadas, dando-lhe bastante espaço para assistir a filmes ou jogar jogos sem se agachar na tela.

Além disso, o recurso de exibição sempre ligado lhe dá acesso rápido a informações importantes sem ter que destravar seu telefone a cada vez.

Plataforma

O Pixel 6a roda no Android 12, que é atualizável para o Android 13, assim você sempre terá acesso às últimas tecnologias e atualizações de software. Além disso, possui chipsets Google Tensor de 5nm e uma CPU octa-core, o que o torna incrivelmente rápido e eficiente.

Estas características permitem que você desfrute de seu desempenho suave enquanto desempenha várias tarefas ou joga jogos.

Câmera

Com a câmera principal dupla de 12,2 MP e a câmera selfie simples de 8 MP, o Google Pixel 6a ajuda você a capturar fotos impressionantes que serão a inveja de todos os seus amigos. Não importa o assunto - pôr-do-sol, comida, paisagens - o foco e a nitidez deste dispositivo garantem que sua galeria de fotos sempre tenha um aspecto profissional.

E com seu obturador rápido anti-distorção e tecnologias de imagem baseadas em IA, você sempre terá fotos tão vibrantes e nítidas como se um fotógrafo profissional estivesse atrás da lente.

Memória

O Pixel 6a oferece espaço suficiente para armazenar toda a sua vida digital com 128GB de armazenamento interno. E isso não é tudo - a tecnologia UFS 3.1 ajuda a aumentar o desempenho para que você possa acessar, salvar e recuperar arquivos rapidamente sem qualquer atraso ou gagueira.

Você vai adorar o músculo extra dos 6GB de RAM, o que manterá as coisas funcionando sem problemas. Pode não ter um slot de cartão, mas com tanto armazenamento saindo da caixa, você pode nem mesmo perdê-lo.

Bateria

A bateria de seu telefone é crítica, e o Pixel 6a oferece um desempenho superior nesta área. A poderosa bateria Li-Po 4410 mAh o manterá funcionando o dia todo.

Quando é hora de reabastecer, a carga com fio de 18W com tecnologia de suporte PD3.0 garante que você esteja rapidamente de volta à ação.

É um acordo que você não quer perder.

A atualização de seu telefone pode ser cara, mas com este acordo, não precisa ser. Você economiza dinheiro enquanto ainda recebe as últimas tecnologias e recursos. Por que não aproveitar esta grande oportunidade para obter um telefone moderno sem quebrar o banco?

Não espere mais. Aproveite esta incrível oferta antes que ela expire.

T&Cs