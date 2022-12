6 Razões pelas quais o Google Pixel 6a faz um grande presente de Natal

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A temporada de férias é aqui, e se você está procurando um presente incrível para um amigo ou pessoa querida, não procure mais que o Google Pixel 6a.

Este é um dos telefones mais novos do mercado, com características inovadoras e um design elegante.

Aqui estão seis razões pelas quais ele faz um presente de Natal perfeito:

1. Design e construção duráveis

O Google Pixel 6a foi projetado para durar, com um corpo de alumínio que garante que ele não se rompa facilmente. A frente apresenta vidro reforçado, enquanto a parte traseira é de plástico. Simplificando, o Pixel 6a tem o que é preciso, mesmo para o usuário de telefone que gosta de moda e procura algo resistente o suficiente para suportar o uso diário.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Pesando apenas 178 gramas (6,28 onças), este telefone robusto mas leve também vem com recursos de nano-SIM e eSIM para lidar com todas as suas necessidades de comunicação. É também elegante e vem em três variações de cor - giz, salva e carvão vegetal.

O visor deste dispositivo é nada menos que impressionante. Sua grande tela OLED mede 6,1 polegadas e é protegida pela Corning Gorilla Glass 3, tornando-a altamente durável contra arranhões e outras formas de danos. A resolução também é de 1080 x 2400 pixels, dando imagens cristalinas que são perfeitas para a transmissão de filmes ou jogos.

2. 2. Conectividade

Durante as férias, passar tempo com amigos e familiares é ótimo, mesmo que não se possa estar no mesmo espaço físico. O Google Pixel 6a é ideal para manter essas importantes conexões. Ele possui vários recursos de conectividade embutidos projetados para promover conveniência e eficiência.

Por exemplo, o Wi-Fi Direct de banda dupla permite que você encontre e conecte-se rapidamente a qualquer rede sem fio. Sua tecnologia de posicionamento Bluetooth 5.2 A2DP LE funciona perfeitamente, com um alcance mais amplo do que a maioria dos dispositivos.

Este dispositivo pode rastrear com precisão sua localização onde quer que você esteja porque suporta quatro sistemas de navegação (GPS, GLONASS, GALILEO, e QZSS).

Como bônus, o 6a também inclui a tecnologia de comunicação próximo ao campo (NFC) para ajudá-lo a sincronizar facilmente os dados e fazer pagamentos sem contato.

Com todos estes recursos, este telefone realmente coloca a conexão com pessoas queridas no topo de sua lista de prioridades.

3. Vida útil da bateria robusta

Ninguém gosta de uma bateria de telefone descarregada, especialmente quando está longe de casa ou fazendo recados o dia todo. Mas graças à bateria de 6a 4410 mAh, seu ente querido não terá que se preocupar com isso. Uma carga completa dura até 12 horas de transmissão contínua de vídeo.

O telefone carrega rapidamente usando a tecnologia USB-C.

4. Processador rápido

O Google Pixel 6a tem um potente punção com seu processador Google Tensor de 5nm. Esta tecnologia de ponta permite a realização de multitarefas sem problemas entre vários aplicativos sem perder velocidade ou desempenho.

Além disso, ele apresenta uma CPU de núcleo octa que consiste em dois núcleos Cortex X1 e Cortex A76 para tarefas de alto desempenho e quatro núcleos Cortex A55 para tarefas de baixa potência. Isto torna o 6a perfeito para qualquer pessoa que precise de um dispositivo para acompanhar o seu estilo de vida ocupado.

5. Assistente do Google

O Google Pixel 6a é um dispositivo incrível, oferecendo uma gama de características de ponta projetadas para tornar sua vida um pouco mais fácil. A integração do Google Assistant é um dos maiores pontos de venda, dando-lhe a comodidade de acesso a todo tipo de informação com apenas um toque.

Se você precisa se manter atualizado sobre os eventos mundiais, descobrir como será o tempo mais tarde no dia, ou até mesmo ler suas mensagens de texto com as mãos livres, o Google Assistant lhe deu cobertura.

Além disso, se você alguma vez ficar preso enquanto tenta usar seu telefone, este assistente útil lhe indicará a direção certa.

6. Incrível qualidade de câmera

O Google Pixel 6a ostenta uma das melhores câmeras do mercado. Com sua câmera traseira de 12 megapixels e câmera frontal de 8 megapixels, você pode facilmente tirar fotos impressionantes. Quer você esteja tirando fotos de amigos durante reuniões de férias ou de paisagens na natureza, o Pixel 6a tem você coberto.

Outro mega negócio: Troque seu telefone antigo por um Pixel 7 ou Pixel 7 Pro

De 1º de dezembro de 2021 até 15 de janeiro de 2022, você pode trocar seu dispositivo antigo e receber até £450 de desconto no Pixel 7 ou 7 Pro. É uma oportunidade incrível de atualizar seu dispositivo e economizar dinheiro durante as férias.

Tudo o que você tem que fazer é fornecer as informações de seu dispositivo online e enviá-las dentro de 14 dias. Assim que o aparelho chegar ao Google, ele o inspecionará, verificará seu estado e então aplicará um crédito pela compra de um Pixel 7 ou Pixel 7 Pro.

Agarre sua chance hoje mesmo!

Receba até £450 de desconto no Pixel 7 ou Pixel 7 Pro quando você trocar seu telefone antigo