Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google lançou uma atualização do software Pixel Feature Drop de dezembro para a série Pixel 7 que incluía um recurso chamado Clear Calling. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre ele, incluindo como habilitá-lo em seu telefone Google.

O que é Clear Calling?

Clear Calling é basicamente um recurso de cancelamento de ruído para chamadas telefônicas. De acordo com o Google, você deve ativar o recurso Clear Calling quando quiser tornar a voz do interlocutor mais fácil de ouvir contra sons de fundo. Seu telefone Pixel 7 ou Pixel 7 Pro usará a IA e a aprendizagem da máquina para efetivamente fornecer cancelamento de ruído para sons como vento, tráfego e pessoas falando. Com Clear Calling, todos os dados sonoros são processados no telefone, mas dependem da Internet, portanto é necessária uma conexão confiável para que seja eficaz.

Como ligar o Clear Calling

Primeiro, certifique-se de que seu Pixel 7 ou Pixel 7 Pro esteja em dia com a última atualização do Feature Drop. (Verifique a página de suporte do Google aqui se você precisar de ajuda para atualizar seu telefone.) Agora, siga estes passos:

Abra o aplicativo Configurações do seu telefone. Toque em Som e vibração > Limpar chamada. Ative a função Limpar chamada.

Quais telefones Pixel têm Clear Calling?

Este recurso está atualmente disponível apenas para o Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Deseja saber mais?

Veja as análises do Pixel 7 e Pixel 7 Pro para saber mais sobre os mais recentes telefones de bandeira do Google:

Escrito por Maggie Tillman.