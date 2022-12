Este vazamento do Google Pixel Fold tem todas as especificações e faz com que você precise

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google espera lançar um telefone dobrável próprio no próximo ano e um vazamento nos deu uma ótima olhada no que o Pixel Fold terá a oferecer.

O Pixel Fold está pronto para ser o primeiro telefone dobrável do Google e, por todas as contas, vai ser um telefone bastante impressionante. Já tínhamos visto alguns vazamentos que apontavam para um dispositivo fino que é semelhante ao bem recebido Oppo Find N. Agora o Leaker @OnLeaks sugere que é realmente o caso, compartilhando imagens de um telefone que definitivamente se parece com a parte.

Ao lado dessas imagens, temos agora nossa melhor idéia ainda sobre o que o Pixel Fold terá a oferecer em termos de especificações. Começando com os bits físicos, dimensões de 158,7mm x 139,7mm x 5,7mm foram mencionadas com o choque da câmera traseira empurrando a espessura até 8,3mm. Ao redor do lado, nos dizem para esperar um botão de alimentação com um leitor de impressões digitais embutido também.

Na frente, quando fechada, os usuários serão saudados por um visor de 5,79 polegadas com uma câmera com furo. No interior, haverá um visor dobrável de 7,69 polegadas com uma câmera que vive em uma moldura ligeiramente mais grossa no canto superior. Tudo muito bom até agora.

Na parte de trás, o vazamento diz que haverá três câmeras e um flash LED, enquanto o carregamento USB-C estará disponível através da porta na borda inferior do dispositivo. Em termos de opções de cores, preto e prata serão as únicas duas disponíveis.

No interior, um chip Google Tensor G2 será unido por 12GB de RAM e tudo isso rodará o Android 13, presumivelmente. Os preços e a disponibilidade são difíceis, mas $1.799 e maio de 2023 são o que o vazamento aponta neste momento.

Tudo isso parece bastante promissor e sem dúvida podemos esperar mais vazamentos entre agora e esta coisa que está chegando ao mercado. Mas ao nos sentarmos aqui hoje podemos dizer com segurança que nosso interesse está, no mínimo, despertado.

Escrito por Oliver Haslam.