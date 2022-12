O Google Pixel Fold supostamente atinge o GeekBench

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há rumores de que o Google Pixel Fold será lançado no segundo semestre de 2023, provavelmente no evento de E/S do Google.

Embora a marca ainda não tenha reconhecido oficialmente o dispositivo, ele pode já ter aparecido no popular banco de dados de benchmarking entre plataformas, o GeekBench.

A lista mostra o modelo como Google Felix, um nome de código há muito pensado para ser associado à próxima dobradura.

Também nos diz algumas especificações chave, o telefone está rodando Android 13 em 12GB de RAM e um processador Tensor G2, o mesmo encontrado dentro dos atuais modelos Pixel 7.

Ele poste 1047 para o teste de núcleo único e 3257 para multi-core. Isto o coloca no estádio da média da pontuação do Pixel 7 Pro.

Talvez não seja surpreendente, dado que é o mesmo processador e a mesma quantidade de RAM, mas já vimos muitas vezes os dobráveis ficando atrás dos aparelhos mais tradicionais em desempenho, por isso é uma notícia promissora.

Quando se trata de outras especificações, os rumores sugerem que estaremos vendo uma tela interior de 8 polegadas, com uma tela de 6,19 polegadas na parte externa.

Espera-se que a câmera de selfie seja de 9,5 MP, enquanto que a parte traseira terá uma matriz semelhante à do Pixel 7 Pro.

Nesta fase, é impossível dizer com certeza, mas seja qual for o caso, mal podemos esperar para ver o primeiro dispositivo dobrável do Google.

Escrito por Luke Baker.