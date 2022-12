Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google lançou hoje uma série de novos recursos para telefones Pixel e o Pixel Watch, incluindo acesso VPN gratuito, rastreamento de sono e muito mais, e a maioria deles é gratuita.

O Google freqüentemente adiciona novos recursos a seus dispositivos através de atualizações de software e esta última rodada de lançamentos inclui melhorias em todos os mais recentes dispositivos Pixel do Google, incluindo o Pixel Watch.

Começando com o relógio, o Google trouxe o Fitbit Sleep Profile para o Pixel Watch. A empresa diz que as pessoas poderão aprender mais sobre seu sono graças à forma como a funcionalidade Fitbit Premium aborda 10 aspectos diferentes, incluindo duração, interrupção e mais. Uma vez feitos os cálculos, seus padrões de sono serão retratados como um dos seis animais do sono. Os usuários precisam usar seu relógio Pixel Watch pelo menos 14 noites por mês para garantir que recebam um relatório especial no primeiro dia de cada mês, também.

Sobre os telefones Pixel, os recentemente lançados Pixel 7 e 7 Pro agora incluem VPN pelo Google One sem custo extra, o que é sempre bom. A VPN pode ser usada para garantir que seus dados permaneçam seguros ao utilizar sistemas Wi-Fi públicos em cafeterias e aeroportos, por exemplo.

Outras melhorias de segurança incluem uma nova seção unificada de configurações de Segurança e Privacidade que coloca "configurações de segurança e privacidade, níveis de risco e outras informações, tudo em um só lugar", tornando mais fácil manter tudo atualizado e garantir que seus dados permaneçam seguros.

Mas espere, há mais. A chamada clara para o Pixel 7 e Pixel 7 Pro melhora a voz de seu interlocutor e reduz seu ruído de fundo para aqueles momentos em que ouvir o que eles estão dizendo é mais difícil do que deveria ser. O aplicativo Pixel Recorder agora também transcreve o que está sendo dito e rotula cada alto-falante como está sendo dito.

Empacotando as coisas, o Google também acrescentou novas maneiras de personalizar tanto os telefones Pixel quanto o Pixel Watch, incluindo novos papéis de parede e muito mais.

Há muita coisa acontecendo com estas mudanças e você pode aprender mais sobre o que o Google compartilhou hoje em dia em um post de blog dedicado, também. Há muito mais para se ter, se você pesquisar com profundidade suficiente, incluindo suporte para chaves digitais do carro e melhorias para o Live Translate.

