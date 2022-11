O Pixel 7a parece bem afiado, mas também como o Pixel 6a

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Espera-se que o Google anuncie seu próximo telefone da série Pixel A no próximo ano, possivelmente na conferência de desenvolvedores do Google I/O 2023 na próxima primavera. Embora isso pareça estar para sempre longe, você não terá que esperar tanto tempo para ver como será o chamado Pixel 7a quando ele estrear.

De fato, as versões do telefone já vazaram online.

No Smartprix, Steve Hemmerstoffer da OnLeaks revelou o Pixel 7a. Se seus renders forem verdadeiros, então o telefone se parecerá muito com seu predecessor e com os telefones de bandeira atuais do Google. Suas dimensões são até praticamente idênticas às do Pixel 6a, este último com 10,1mm de espessura (na caixa da câmera). Outras características que identificamos: Luneis finos com um queixo inferior ligeiramente mais largo e um recorte do mostrador central para a câmera de auto-fé.

Ela também terá uma bandeja SIM em seu lado esquerdo, o que significa que não há eSIM. Também não há tomada para fone de ouvido ou porta analógica.

Ainda assim, o telefone parece nervoso, com seu canto arredondado e quadrado, design fino e recorte de orifício. As cores branca e prateada também lhe ficam bem.

Aqui está o Pixel 6a em comparação:

A Smartprix disse que o Pixel 7a provavelmente terá um visor Samsung de 90Hz e um sensor de câmera principal Sony melhorado. Ele pode até mesmo apresentar carga sem fio - o primeiro telefone Pixel A a fazer isso. Fora isso, os detalhes eram finos. Nenhuma informação sobre as câmeras, o hardware interno ou o preço. Mas ainda estamos no território dos primeiros dias, com o Google a pelo menos seis meses de revelar este dispositivo.

Portanto, há muito tempo para o moinho de rumores cuspir mais vazamentos para nos babarmos enquanto esperamos.

Escrito por Maggie Tillman.