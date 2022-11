Os telefones Pixel estão finalmente recebendo os controles do temporizador Nest Hub

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Seu telefone Pixel deve ser capaz de controlar os temporizadores de seu Nest Hub mais cedo em vez de mais tarde, com o Google testando um widget At a Glance atualizado.

Controlar os temporizadores do Nest Hub nem sempre foi tão fácil como deveria ser, mas algumas pessoas estão começando a ver um widget At a Glance atualizado em seus telefones Pixel, completo com opções de controle de temporizadores no Nest Hubs. O Google parece estar testando a mudança com um pequeno número de pessoas, portanto você pode não vê-la ainda.

Foi relatado que o widget recentemente atualizado tem uma opção adicional para habilitar o "Cross Device Timer". Quando ligado, o recurso exibe uma notificação quando um timer termina, dando ao usuário a opção de estendê-lo por um minuto. Entretanto, também é relatado que isto só funciona com temporizadores, não com alarmes. Portanto, ele funcionará na próxima vez que você precisar cronometrar sua massa, mas não servirá para aquele alarme de despertar que você esqueceu de cancelar.

Não há indicação de quando esta mudança será lançada para todos ainda, mas um informante disse ao 9to5Google que eles receberam uma pesquisa do Google Opinion Rewards após o status do timer ter aparecido pela primeira vez. Isso sugere que o Google está testando ativamente o recurso e quer saber como as pessoas continuam com ele. Esperamos que isso signifique que podemos esperar algo mais oficial em breve.

