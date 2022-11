Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Backbone One é realmente impressionante, e durante o último ano tem sido um dos favoritos dos jogos no iPhone - mas somente no iPhone.

Agora, finalmente, o Backbone One anunciou que está lançando uma nova versão do Backbone One para telefones Android, trazendo uma enorme fatia do mercado para a dobra.

É o mesmo controlador de todas as formas principais que você pode pegar em um iPhone, com um back flexível que pode acomodar uma variedade de tamanhos de telefones.

Na parte da frente, você recebe alguns bastões analógicos realmente decentes e botões de face, juntamente com um botão de captura de tela e um botão de Backbone para abrir seu centro de jogos dedicado, que funciona muito bem.

A maior diferença, realmente, é que o conector é agora uma porta USB-C para deixá-lo funcionar com o amplo mundo dos telefones Android.

Dado que o Backbone ainda está incluído em um pequeno conector extra para fazer com que o controlador se ajuste a novos iPhones, será interessante ver quão ampla a conectividade realmente prova ser no Android, que obviamente tem uma amplitude muito maior de tamanhos e formatos de telefones para oferecer.

Para aqueles que procuram jogar no seu Android, no entanto, esta é uma grande opção nova que adiciona ainda mais ao mercado extremamente competitivo de pegas para jogos.

Escrito por Max Freeman-Mills.