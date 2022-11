Este é o Pixel Fold do Google ... provavelmente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os rumores de que o Google está trabalhando em um dispositivo Pixel Fold há muito tempo, mas uma série de renders "100%" mostram como ele será.

O Google pode ter acabado de lançar o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro, mas um novo vazamento afirma mostrar como será o primeiro telefone dobrável da empresa. E o que vai custar.

Spoiler - vai custar muito caro.

Primeiro, a imagem na parte superior deste poste afirma mostrar como será o Pixel dobrável com duas cores disponíveis; Giz e Obsidiana. O Leaker Jon Prosser afirma ter visto fotos do dispositivo, com renders criados para ajudar a proteger sua fonte. Ele também compartilhou um vídeo mostrando a coisa. Também nos dizem que Prosser está "100%" seguro sobre este vazamento, sugerindo que ele sabe muito mais do que está deixando transparecer.

Também nos dizem que esta coisa é grande e extremamente pesada, com uma construção totalmente em vidro e metal.

Quanto a quando esta coisa estará à venda e por quanto, certifique-se de que você está sentado. Prosser diz que o Pixel Fold irá à venda em maio de 2023 com um preço inicial de US$1.799. Isso é em torno de £1.530 e EUR1.740 às taxas de câmbio atuais.

Isso é muito dinheiro, mas isto de fato parece ser muito telefone. Prosser não deu detalhes sobre as especificações internas além de uma câmera de 9,5 megapixels, e não sabemos quão grandes são essas telas. Mas nós já sabemos o suficiente para aguçar o apetite.

Pode parecer tão longe, de repente.

