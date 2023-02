O Pixel 7a do Google pode ainda estar um pouco longe de ser anunciado, mas isso não vai impedir as fugas, com a câmara e outros detalhes partilhados.

Embora o Google só recentemente tenha lançado o seu carro-chefe Pixel 7 Pro e Pixel 7 de gama média, ainda há espaço na fila para algo mais acessível. É provável que esse telefone seja o Pixel 7a, mas embora não esperemos que seja oficial durante alguns meses, as fugas de informação já estão a começar.

O último vem através do leaker Kuba Wojciechowski, com uma série de posts no Twitter com todo o tipo de detalhes. Começando com a câmara.

Como Wojciechowski salienta, estamos agora bastante seguros de que o produto Pixel Lynx (L10) que foi vazado aqui e agora não existe o Pixel 7 Ultra como se pensava inicialmente. De facto, agora parece que Lince é na realidade o Pixel 7a, com Wojciechowski a apontar para os drivers da câmara do dispositivo e uma configuração que se chama "Pixel 22 Mid-range" em comparação com o "Pixel 22 Premium" no Pixel 7/Pro do Google. Isto, obviamente, exclui algo que se situe no topo do Pixel 7 Pro no alinhamento e coloca o Pixel 7a em jogo.

Wojciechowski prossegue dizendo que a configuração da câmara anteriormente vazada para Lince mudou agora, com a lente GN1 removida. Agora, o telefone sem aviso prévio do Google tem um sistema de câmara referido como "l10_wide" (IMX787) e "l10_UW" (IMX712) sem lente telefoto dedicada. Para aqueles que seguem ao longo de uma casa, a IMX787 é uma notável actualização para a câmara principal - o Pixel 6a utilizou a IMX363.

Além disso, Wojciechowski também aponta para o suporte de carregamento sem fios, enquanto a melhoria mais notável pode ser o visor.

Citando fontes que não irão confirmar, Wojciechowski diz que o Pixel 7a irá utilizar um visor de 1080p da Samsung, completo com uma taxa de actualização de 90Hz. Isso seria outra actualização digna de nota em relação ao Pixel 6a do ano passado.

Tudo isto é promissor para qualquer pessoa que esteja à espera de um novo orçamento Pixel antes de gastar o seu dinheiro com uma actualização. Ainda não sabemos exactamente quando é que esta coisa será oficializada, mas o Pixel 6a foi anunciado em Maio de 2022, pelo que poderá ser uma janela de espera para o próximo ano.