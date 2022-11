Atualização do AirPods Pro 2 corrige um problema de telefone Pixel enfurecido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os proprietários dos melhores telefones Pixel do Google podem agora usar seus AirPods Pro 2 earbuds corretamente pela primeira vez, graças a uma atualização de firmware que elimina os bugs.

No mês passado relatamos que os proprietários de telefones Pixel do Google estavam lutando com seus AirPods Pro 2. Especificamente, eles não permaneceriam conectados, não importando o que fosse. Não havia nenhuma correção real à vista, embora uma solução envolvesse desativar o descarregamento de hardware Bluetooth A2DP no telefone Pixel ofensivo. Agora, a Apple veio em resgate dos proprietários do Pixel, liberando uma atualização de firmware que conserta as coisas de forma definitiva.

Ao mesmo tempo em que desativar o descarregamento de hardware A2DP funcionou para muitos, também resultou numa qualidade de som terrível - algo que não é ótimo quando você acabou de espalhar o dinheiro nos melhores fones de ouvido sem fio da Apple. Felizmente, esta nova atualização de firmware corrige as coisas corretamente e os afetados podem voltar a obter um som incrível de seus AirPods Pro 2. Basta ligar novamente o interruptor de descarga de hardware A2DP se você tiver recorrido a desativá-lo antes.

Infelizmente, atualizar seu AirPods Pro 2 pode ser problemático. Não há como fazê-lo manualmente, e os auriculares tratarão de toda a mágica da atualização por conta própria. O problema? Eles precisam estar conectados a um iPhone, iPad, ou Mac para que isso aconteça. Se você é uma família Google, isso pode ser um problema - embora as chances de isso acontecer sejam bem pequenas se você estiver andando com o AirPods Pro em seus ouvidos.

Mesmo que você tenha algum kit Apple por aí, a atualização pode demorar um pouco para fazer seu trabalho. Felizmente, as notícias de alguns usuários da Reddit que já tiveram seus earbuds atualizados são positivas, portanto aguente firme. Essa atualização valerá a pena esperar.

