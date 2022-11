Os vazamentos do Pixel 8 começaram a incluir nomes de código e especificações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os telefones Pixel 7 do Google ainda estão frescos, mas as primeiras fugas de Pixel 8 já começaram e eles têm alguns nomes de código bonitos.

Os últimos telefones Google estão apenas começando a aquecer as mãos dos compradores, mas enquanto o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro são a conversa da cidade, alguns já estão olhando para 2023. O Google certamente estará fazendo o mesmo, com um novo relatório sugerindo que a empresa está trabalhando duro no Pixel 8 e no Pixel 8 Pro.

Se um relatório WinFuture estiver correto, os dois telefones têm o codinome "Shiba" e "Huskey", respectivamente. Os modelos do ano passado foram "Chita" (Pixel 7) e "Pantera" (Pixel 7 Pro), caso você estivesse se perguntando. Nós sabemos que você estava.

Voltando àquele relatório WinFuture, nos disseram que os novos aparelhos rodarão o Android 14 que tem seu próprio codinome "Upside Down Cake". Além disso, há um novo chip chamado "Zuma" que presumivelmente será o novo chip Tensor que irá alimentar os telefones do Google. E então temos a afirmação de que o Pixel 8 terá um display de 2268 x 1080 e o Pixel 8 Pro mudando para uma parte de 2822 x 1344. Isso é estranho considerando o display de 1440p usado no Pixel 7 Pro atual, mas precisaremos esperar por mais informações para ter certeza do que está acontecendo lá.

Estamos muito nos primeiros rumores do Pixel 8, então podemos esperar mais esclarecimentos sobre estas especificações e muitos mais nos próximos meses. Ainda estamos muito longe de anunciar oficialmente qualquer coisa no Google, mas você sabe como esses vazamentos tendem a vir. Especialmente aqueles sobre telefones Pixel.

