O misterioso Google Pixel G10 quebra a cobertura, mas o que é realmente?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Aqueles que lêem as folhas de chá Google Pixel têm uma nova rugas para adicionar à dobra, com um Pixel G10 misterioso agora descoberto. Mas o que é, ninguém sabe.

O Google pode ter acabado de lançar o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro, mas a atenção se voltou muito para o que está por vir. Há um Pixel Fold que está sendo desenvolvido, enquanto uma grande atualização da câmera também está sendo feita para o Pixel 7 Ultra. Mas um novo competidor entrou na arena.

Diga olá ao Google Pixel G10. O dispositivo desconhecido foi visto pelo tipster Kuba Wojciechowski e pouco se sabe sobre ele - mas isso não significa que não saibamos absolutamente nada.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Por exemplo, Wojciechowski diz que o G10 terá uma tela de alta resolução de 3120 x 1440 pixels com as mesmas dimensões que o Pixel 7 Pro, tornando-o um painel de 6,7 polegadas. Isso descarta a idéia de ser um Pixel 7a, a propósito - outro telefone que continua enfiando sua cabeça acima do parapeito. Sabemos também que ele terá o mesmo recorte de câmera também.

Há outras coisas, também. A Qualcomm aparentemente irá lidar com o leitor de impressões digitais sob a tela e, curiosamente, a BOE é a empresa encarregada de construir sua tela. Essa é a empresa responsável por alguns displays do iPhone, a propósito.

Além disso, ninguém sabe o que esta coisa realmente é. Há alguma sugestão de que é um protótipo antecipado do que vier depois do alinhamento do Pixel 7, mas isso é um trabalho de adivinhação agora mesmo.

Esta também não é realmente a primeira vez que vemos o G10 mencionado - ele foi relatado anteriormente pelo 9to5Google em maio com confusão semelhante sobre seu lugar na linha Pixel. Não achamos que este seja o Pixel 7 Ultra, embora as especificações possam se alinhar. Isso já está carregando o nome de código de lince pelo que já ouvimos.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 14 Maio 2020 Plantamos 1.000 árvores graças a você

Quanto ao que é, teremos apenas que esperar para ver.

Escrito por Oliver Haslam.