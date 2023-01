Os novos Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro são dois dos smartphones mais esperados do ano. Se é uma das muitas pessoas que procura actualizar para um destes modelos, agora é um grande momento!

Graças ao programa de trocas em curso na Loja Google, pode obter até £300 de desconto na sua compra quando trocar o seu antigo telemóvel.

Continue a ler para saber mais sobre o programa e como pode aproveitar ao máximo esta oferta especial.

O que é o programa Trade-In da Google Store?

O programa Google Store Trade-in permite-lhe trocar o seu telefone antigo por um Pixel 7 ou Pixel 7 Pro novinho em folha. Receberá um reembolso pelo valor do seu telefone antigo, que lhe será enviado assim que o seu antigo aparelho for processado.

O programa decorre até 31 de Outubro.

Como funciona

Para começar, dirija-se à UK Google Store online, adicione o seu novo Pixel 7 ou Pixel 7 Pro ao seu carrinho, e depois seleccione a opção "Trocar num dispositivo elegível" durante o checkout. A seguir, ser-lhe-á pedido que introduza algumas informações básicas sobre o seu antigo dispositivo, tais como a marca, modelo e condição.

Depois de o ter feito, o Google fornecer-lhe-á uma estimativa de orçamento para a sua transacção. Tenha em mente que esta cotação é apenas uma estimativa - um valor final da transacção será determinado após o Google ter recebido e avaliado o seu aparelho.

Se estiver satisfeito com a estimativa de orçamento, poderá concluir a sua compra. O seu novo Pixel 7 ou Pixel 7 Pro será então enviado para si. Ao mesmo tempo, a Google, através de um parceiro trade-in, enviará um kit trade-in com uma etiqueta pré-paga.

Tem 30 dias para lhes enviar o seu antigo aparelho. Depois de o Google o ter recebido e avaliado, aplicará o desconto correspondente e emitirá um reembolso para a sua forma de pagamento.

Há algumas coisas a ter em conta quando tirar partido desta oferta.

Em primeiro lugar, apenas certos aparelhos são elegíveis. Actualmente, isto inclui telefones da Apple, Samsung, Huawei, LG, e Google. Em segundo lugar, só serão aceites aparelhos que estejam em boas condições de funcionamento e sem grandes danos cosméticos.

Finalmente, é importante notar que todos os dados pessoais serão limpos do seu antigo aparelho antes de ser comercializado. Se houver alguma coisa no seu dispositivo que queira guardar, não se esqueça de o apoiar antes de o enviar.

Porquê Pixel 7 ou Pixel 7 Pro?

O seu telefone antigo pode ter começado a mostrar a sua idade. Talvez não seja suficientemente bom para as suas necessidades. Em alternativa, talvez a bateria não dure tanto tempo como antes, o processador seja lento, e a câmara seja fraca.Se qualquer uma destas situações se lhe aplicar, troque o seu telefone por um Google Pixel 7 ou 7 Pro.

Vejamos as características de destaque destes dois dispositivos.

Câmara

Uma das primeiras coisas que irá notar sobre os dois modelos são as câmaras. Estes telefones têm algumas das melhores câmaras do mercado e são perfeitos para tirar fotografias e vídeos de alta qualidade.

Com uma câmara traseira de 50 megapixels e uma câmara frontal de 10,8 megapixels, o Pixel 7 é capaz de captar detalhes espantosos. As câmaras dianteiras e traseiras do Google Pixel 7 Pro têm megapixels semelhantes, mas pode desfrutar de uma lente ultra-larga avançada que cobre 125,8 graus vs 114 graus para o Pixel 7.

Não importa o que esteja a tentar captar, o Google Pixel 7 e o Pixel 7 Pro ajudá-lo-ão a criar belas imagens.

Especificações

O novo chip Tensor G2 da Google foi concebido para a aprendizagem da próxima geração de máquinas e fotografia computacional. O Pixel 7 e Pixel 7 Pro são os primeiros telefones alimentados por este chip, resultando em algumas características impressionantes.

Com o Tensor G2, estes telefones podem identificar automaticamente os objectos nas fotografias e ajustar as definições da câmara em conformidade. Isto significa que terá sempre a fotografia perfeita, quer esteja a tirar uma fotografia de uma flor ou de uma paisagem.

O Google Pixel 7 e 7 Pro oferecem ambos quantidades impressionantes de RAM. O Pixel 7 padrão vem com 8GB, enquanto o 7 Pro aumenta o jogo para 12GB. Isto torna os aparelhos bem adequados para tarefas exigentes, tais como jogos e edição de vídeo. O Pixel 7 standard vem com 128GB de armazenamento. O Pixel 7 Pro eleva o jogo para 512GB.

Combinados com processadores poderosos e ecrãs de alta resolução, estes dispositivos oferecem uma experiência multimédia imersiva que lhe deixará a desejar mais.

Desenho

Os novos telefones Pixel 7 e Pixel 7 Pro do Google não se limitam ao desempenho de topo de gama; vêm também numa variedade de cores que agradam aos olhos: Obsidiana e Neve. Mas enquanto o Pixel 7 apresenta uma tonalidade de erva-limão brilhante, o Pixel 7 Pro vai para uma cor de aveleira.

Para além da sua vasta gama de cores, o Pixel 7 e 7 Pro têm também cantos arredondados e elegantes, juntamente com uma barra de alumínio que atravessa as câmaras na parte de trás. Esta barra não só tem apelo visual como também ajuda a melhorar a aderência e a evitar que as impressões digitais esborratam as lentes.

O efeito global é um telefone que parece sofisticado e caro, apesar de ser relativamente acessível.

Não fica melhor do que isto

O Programa Google Store Trade-In é uma óptima forma de poupar dinheiro na sua nova compra do Pixel 7. Se tem um aparelho elegível que deseja actualizar, agora é uma óptima altura para tirar partido desta oferta especial.

Lembre-se, esta oferta só está disponível por um tempo limitado, por isso não espere demasiado tempo para actualizar para o mais recente e melhor do Google.

T&Cs: Tem de ter 18 anos ou mais para participar no programa trade-in e tem de fornecer um endereço de entrega no Reino Unido. A oferta de troca não pode ser combinada com outras ofertas, salvo indicação em contrário. A compra deve ser feita no website da Google Store UK. Além disso, a oferta é intransmissível e não é válida para dinheiro ou equivalente, e as despesas de entrega podem ser aplicadas no checkout. Por último, o programa de troca é nulo quando proibido por lei.