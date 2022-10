O Pixel 7a meio que vazou na Amazônia, e há uma reviravolta

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon pode ter vazado a existência do Google Pixel 7a durante o fim de semana, embora possa ter ido um passo além ao vazar uma família inteira.

Já estávamos esperando que o Google anunciasse uma versão do orçamento dos telefones Pixel 7 e Pixel 7 Pro que já estão aqui, mas novas imagens parecem mostrar a Amazon dando às pessoas a chance de se inscreverem para serem notificadas sobre o anúncio de um produto. No entanto, a redação é de particular destaque. A Amazon diz que as pessoas podem ser avisadas sobre um lançamento da família Pixel 7a, talvez sugerindo que haverá pelo menos dois modelos em oferta.

O que isso significa na verdade, ainda não sabemos. É possível que haja dois tamanhos de tela diferentes, mas essa seria uma nova tela para a linha de produtos. Já estamos esperando algo em torno da marca de 6 polegadas, mas vamos ver o que o Google tem a oferecer.

Quanto a quando isso será, isso é algo mais que não sabemos realmente. O Google só lançou o Pixel 6a em julho de 2022, o que significa que ele ainda é relativamente novo no mercado. Mas com os novos Pixels apresentando melhorias em toda a linha, é possível que o Google possa atualizar as coisas mais cedo do que o esperado originalmente.

Se a nova opção de notificação de anúncios da Amazon significa que algo está a caminho, ou se está apenas colocando seus patos em uma fila em muito tempo, teremos que esperar para ver. Estávamos esperando originalmente que o Pixel 7a chegasse na primeira parte de 2023.

Escrito por Oliver Haslam.