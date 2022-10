O melhor telefone do Google não funciona com os melhores earbuds da Apple

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você está lutando para fazer seu AirPods Pro 2 funcionar corretamente com seu telefone Pixel, você não está sozinho. E enquanto há uma solução, não é ótimo.

Os mais recentes AirPods Pro 2 da Apple são alguns dos melhores aparelhos auditivos e devem funcionar muito bem com telefones Android, incluindo os do Google. Mas algumas pessoas descobriram que eles não funcionam. Pelo menos, não propriamente.

Um número crescente de pessoas informa que escutar através do AirPods Pro 2, conectado aos mais recentes telefones Pixel 7, é uma bagunça enfurecedora. Dizem que podem ouvir por cerca de 90 segundos antes que a reprodução fique sem fio e pare. Eles podem então desconectar e reconectar seus fones de ouvido e começar o processo novamente. Mas apenas por 90 segundos. Enxágüe, repita.

Também não é apenas o mais recente hardware do Pixel 7. Relatórios de problemas similares cobrem a linha Pixel 6, sugerindo também que este é um problema mais amplo do que apenas o último e maior hardware do Google.

Há, no entanto, uma solução. As pessoas podem ir para a parte Developer Options do aplicativo Settings e ativar a opção "Disable Bluetooth A2DP hardware offload". As conexões devem então ser tão sólidas como uma rocha mais uma vez. Mas há um problema - fazer isso significa que a qualidade de áudio sofre muito, o que acaba com o ponto de usar os melhores fones de ouvido sem fio da Apple.

A verdadeira correção é aquela que ou o Google ou a Apple precisarão aplicar e ninguém sabe realmente em qual dos dois estamos confiando. Se for a Apple, e for necessária uma atualização de software, as pessoas poderão enfrentar um problema. O AirPods Pro 2 precisa de outro dispositivo Apple para lidar com a atualização e não, não estamos brincando.

