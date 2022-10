O Google pesquisa a Apple sobre melhorias no RCS, touts Mensagens

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google compartilhou hoje 10 razões pelas quais ele acha que as pessoas devem adorar usar o aplicativo Messages em seus aparelhos Android, incluindo uma escavação na Apple.

O último desacordo entre o Google e a Apple envolve o uso do RCS, um padrão de mensagens relativamente novo que se baseia no SMS e o torna uma porcaria menor. RCS permite uma mídia de maior resolução e muito mais, mas a Apple não o suporta. O iMessage da empresa já trata de tudo isso, mas quando se trata de falar com bolhas verdes, é tudo sobre esse SMS. E o Google odeia isso. Já há algum tempo a Apple está incomodando em adicionar suporte RCS aos iPhones.

Mas o Google não tem ficado parado enquanto espera que a Apple pule no carrinho de banda RCS. Hoje, a empresa compartilhou uma lista de 10 razões pelas quais ela acha que as pessoas deveriam gostar de usar o aplicativo Messages no Android, completo com alguma bondade RCS jogada dentro.

Você pode conferir as dez razões completas no post do blog do Google, mas algumas são mais notáveis do que outras. Por exemplo, enquanto o Google já começou a permitir que dispositivos Android recebam reações emoji de usuários do iPhone, a empresa agora está fazendo com que isso funcione para os dois lados - os usuários do Android agora podem reagir às mensagens SMS do iPhone, também. O Google diz que o RCS é o objetivo final, mas que ele está "fazendo o que podemos para ajudar os usuários Android a ter uma maneira de reagir consistentemente às mensagens". Um ponto para o Google.

Outras melhorias incluem a capacidade de assistir vídeos do YouTube dentro do aplicativo Messages, um sistema estrela para encontrar mensagens importantes mais tarde, e um recurso que pode criar lembretes e entradas de calendário diretamente dentro do aplicativo Messages. O Google diz que as pessoas que voam na United Airlines também poderão usar o United WiFi para enviar e receber mensagens RCS no ar.

