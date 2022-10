Google Pixel 7 vs Pixel 6a: O que você deve comprar?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Quando o Google Pixel 6a saiu pela primeira vez, estávamos ansiosos para ver como era diferente do mais caro, mas mais antigo, o Pixel 6. Descobrimos que não havia realmente uma grande diferença no desempenho.

Agora que o Pixel 7 saiu - e substituiu o Pixel 6 - novamente nossa curiosidade levou a melhor sobre nós. Será que o novo Pixel 7 aumenta o suficiente para você gastar o dinheiro extra, ou você deve economizar dinheiro e obter o modelo mais barato? Neste guia explicamos todas as principais diferenças, tendo passado um tempo considerável testando os dois telefones.

Projeto

Pixel 7: 155,6 x 73,2 x 8,7 mm - 197g

Pixel 6a: 152,2 x 71,8 x 8,9 mm - 178g

Pixel 7: Gorilla Glass Victus frente e verso - Estrutura de alumínio

Pixel 6a: Vidro Gorilla 3 frontal, plástico traseiro - Estrutura de alumínio

Pixel 7: IP68 resistente à água e poeira

Pixel 6a: IP67 resistente à água e poeira

Há algumas coisas dignas de nota no lado do design que podem fazer a diferença para a experiência de usar esses dois telefones. E há aspectos positivos e negativos para ambos.

Os dois parecem claramente pertencer à mesma família. Têm o mesmo aspecto quadrado com cantos minimamente arredondados que lhes dão uma forma quase perfeitamente retangular. A favor do Pixel 6a, há o fato de ele ser mais estreito, mais curto e mais leve, e isso faz diferença. Ele tem um toque mais compacto, tornando-o um pouquinho mais amigável para uma única mão.

Não há como negar, porém, que a construção e os materiais do Pixel 7 são mais robustos e robustos. O quadro parece muito mais rígido, sem dúvida ajudado pela sólida barra de alumínio da câmera que percorre a parte de trás. Com isso - mais o fato de estar coberto de Gorilla Glass Victus - deve ser capaz de levar mais pancadas do que o Pixel 6a com seu dorso de plástico.

Ainda assim, em um nível objetivo, ambos são resistentes à água e ao pó a níveis elevados. IP68 no Pixel 7 e IP67 no Pixel 6a, e isso significa que ambos se sairão bem com os tipos habituais de contato acidental com a água que às vezes cai sobre os telefones.

Há um par de outras coisas menores. Uma é a luneta ao redor da tela. A moldura mais fina no Pixel 7 dá mais a sensação de que o conteúdo está mergulhando você, ou ocupando mais daquela área da superfície frontal. Outra é o posicionamento dos botões. Eles estão ligeiramente mais baixos no Pixel 7, e isso os torna apenas um pouco mais fáceis de alcançar.

Mostrador e mídia

Pixel 7: Display de 6,3 polegadas, 1080 x 2400 AMOLED

Pixel 6a: display de 6,1 polegadas, 1080 x 2400 AMOLED - HDR

Pixel 7: Taxa de atualização de 90Hz - HDR10+

Pixel 6a: taxa de atualização de 60Hz - HDR

Ambos: Android 13

O Google tomou a decisão de usar um sistema de taxa de atualização por níveis em sua linha Pixel este ano. Isso significa que você obtém 60Hz no modelo mais baixo - o Pixel 6a - 90Hz no Pixel 7, e até 120Hz no Pro.

Vale sempre a pena lembrar com taxas de atualização que uma vez que você esteja em seu conteúdo - assistindo a vídeos ou jogando jogos populares - é raro ter um que precise de mais de 60Hz. No entanto, isso não significa que você não possa ver uma diferença entre o 7 e o 6a. Mas geralmente é apenas no software geral ou na interface do usuário do telefone que nós o detectamos.

Percorrendo rapidamente a gaveta do aplicativo e os menus de ajustes, ou deslizando pela notificação e pela sombra de ajuste rápido, ou simplesmente deslizando para casa, o Pixel 7 definitivamente parece mais suave e isso dá a ilusão de que ele é mais responsivo. Você não vê tanta gagueira quando as coisas estão se movendo rapidamente na tela, e os ícones e o texto permanecem nítidos em movimento.

De um ponto de vista puramente visual, há uma diferença também. Ambos têm uma abordagem similar às cores e têm resolução idêntica, mas não há dúvida que o painel do 7 é melhor que o 6a.

É mais brilhante para um e oferece alto contraste, portanto o conteúdo HDR é mais eficaz, e você não precisa aumentá-lo tão alto para desfrutar de assistir ao vídeo. Com os dois monitores com 50 por cento de brilho, o Pixel 7 era mais vibrante, com pontos realmente bons de brilho onde o Pixel 6a era um pouco mais silencioso com o mesmo ajuste.

Quando você sai em plena luz do dia, basicamente significa que no extremo, você poderá ver a tela do Pixel 7 mais claramente. Quanto ao som dos alto-falantes, nenhum deles possui alto-falantes estéreo fenomenais. Ambos têm um sistema onde o alto-falante inferior é muito mais cheio e alto do que o superior, e por isso você não tem aquele som estéreo totalmente equilibrado.

Desempenho e bateria

Pixel 7: Processador Tensor G2 - 8GB RAM - 128GB/256GB armazenamento

Pixel 6a: Processador Tensor (1ª geração) - 6GB RAM - 128GB de armazenamento

Pixel 7: 4355mAh bateria - carregamento com fio de 30W - carregamento sem fio de 20W

Pixel 6a: Bateria 4410mAh - carregamento com fio de 18W

O que é realmente interessante do ponto de vista do desempenho é que quando se trata de abrir aplicativos, jogos e afins, não há uma enorme diferença no uso diário em termos do que os dois telefones podem suportar. Ambos serão igualmente bons para a abertura de seus jogos favoritos, graças ao fato de que o 6a usa o processador Tensor. Esse é o mesmo chipset que está no carro-chefe 6 e 6 Pro do ano passado.

Como mencionamos ao comparar os displays, no entanto, você notará um pouco de suavidade extra do Pixel 7 em certas áreas, e isso ajuda a dar uma sensação que é um pouco mais rápida.

Outra área em que notamos uma diferença foi na temperatura. Estamos acostumados a telefones ficando um pouco quentes às vezes após longos períodos de jogo, ou usando a câmera, mas com o Pixel 6a era muito mais perceptível. Fica bem quente sob carga, onde o Pixel 7 realmente não parece também.

O 7 parece ser capaz de lidar melhor com jogos mais longos, observação de vídeo e uso de câmeras.

Quanto à duração da bateria, realmente não há muito nela. As capacidades são muito semelhantes. São 4410mAh no Pixel 6a e 4355 no Pixel 7. Isso significa que os dois telefones têm vida útil extremamente semelhante. Uma carga completa deve confortavelmente fazer você passar um dia, e na maioria dos dias - com 2-3 horas de uso divididas entre jogos e mídia social - chegamos ao final de um dia com mais de 30% sobrando depois de tirar o telefone da carga às 7h30 da manhã.

Câmeras

Pixel 7: 50MP f/1.9 câmera principal - 12MP f/2.2 ultrawide - 10.8MP câmera selfie

Pixel 6a: 12.2 f/1.7 câmera principal - 12MP f/2.2 ultrawide - 8MP câmera de auto-fidelidade

As câmeras seriam sempre um ponto de comparação interessante entre o Pixel 7 e o Pixel 6a. Nem que seja porque muito do que torna as câmeras Pixel boas está na realidade nos elementos de processamento e aprendizagem da máquina. Em alguns cenários, então, as duas podem tirar fotos muito semelhantes com a mesma abordagem de contraste, cores e detalhes. Mas isso não quer dizer que sejam a mesma coisa.

À luz do dia, a primeira coisa que notamos ao usá-los lado a lado foi que a câmera principal do Pixel 7 tem um campo de visão mais amplo. Portanto, ela se encaixa um pouco mais na cena e permite que você se aproxime um pouco mais do seu assunto, se necessário.

Também parecia lidar com luz e cor um pouco diferente, desenhando com mais luz e detalhe onde - por comparação - as imagens do 6a pareciam um pouco mais contrastantes, pesadas e escuras. E isto era consistente através das lentes principais e ultravioletas.

Naturalmente, a grande diferença é o nível de zoom. O sensor principal de maior resolução significa que o Pixel 7 pode ampliar digitalmente mais; de fato, até 8x. Com um zoom de 2x, ele ainda parece bonito e nítido. Com 8x, os detalhes caem um pouco, mas isso lhe dá essa versatilidade extra. Pixel 6a pára em zoom 2x.

Quando você entra em situações de pouca luz, o chipset tensor Pixel 7 parece lidar melhor com isso, tirando fotos noturnas mais rápido. Você pode aumentar manualmente o tempo de captura se quiser também, permitindo que você extraia mais luz, levantando mais detalhes das sombras do que o que vimos no Pixel 6a. Além disso, o Pixel 7 - como resultado de um melhor processamento de luz e cores - era muito melhor em manter essas cores no fundo, onde o Pixel 6a muitas vezes as lavava ou criava ruído execessivo e faltava um pouco de detalhe.

O Pixel 6a ainda é uma câmera poderosa, porém, oferecendo o modo astrofotografia que detecta automaticamente quando está estável e montado em um tripé, permitindo-lhe tirar fotos das estrelas à noite. O Pixel 7 levantou mais luz aqui novamente, mas o fato de que um telefone de médio alcance pode até mesmo fazer isso é bastante impressionante.

O Pixel 7 tem mais em sua manga no modo vídeo também, com a capacidade de capturar filmagens HDR de 10 bits, dando-lhe um alcance mais dinâmico. Tem também o modo cinematográfico que é divertido, mas na verdade bastante áspero ao redor das bordas. Ele luta para detectar com precisão as bordas e muitas vezes tem ondulações estranhas ao redor de objetos onde está sendo confundido pelo primeiro plano e pelo fundo.

Preço

Pixel 7: a partir de £599

Pixel 6a: £399

No Reino Unido, o Pixel 7 é £200 mais caro do que o Pixel 6a. O modelo de 128GB custa £599, onde a versão de 256GB é de £699. Dado o desempenho e as capacidades do telefone, isso é muito competitivo.

Quanto ao Pixel 6a, o preço total de varejo é de £399, mas agora que tem alguns meses, você deve ser capaz de encontrá-lo mais barato em vários varejistas.

Conclusão

O interessante que encontramos aqui - depois de comparar os dois - é que estes dois telefones têm uma ótima relação custo-benefício e que o extra que você paga pelo Pixel 7 lhe dá um telefone melhor. É melhor feito, parece mais durável, tem um sistema de câmera melhor, carregamento sem fio, animações mais suaves e uma tela mais brilhante. Assim, você definitivamente recebe aquilo pelo qual paga. Se você quer a melhor experiência, é a que você quer.

Entretanto, agora que é um pouco mais velho e um pouco mais barato, o Pixel 6a ainda é um telefone impressionante para o dinheiro, e um que ainda proporciona as experiências chave do Pixel para aqueles que não podem ou não querem gastar mais.

Escrito por Cam Bunton.