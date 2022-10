O vazamento do display Pixel Fold oferece informações telefônicas mais benevolentes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um novo vazamento pode ter acabado de nos dar nossas informações mais claras até agora sobre o que as exibições do Pixel Fold oferecerão, um lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2023.

A entradado Google no mundo dos telefones dobráveis é muito esperada, especialmente após o lançamento do Pixel 7 e dos dispositivos Pixel Watch. Agora, as novas informações fornecidas pelo desenvolvedor e leaker Kuba Wojciechowski lançaram mais luz sobre o que o Pixel Fold poderia ter armazenado.

De acordo com Wojciechowski, a tela interna dobrável terá uma resolução de 1840x2208 a um tamanho de 123mm x 148mm. Isso equivale a uma tela dobrável de 7,6 polegadas, com o leaker apontando para um brilho médio de 800 lêndeas, juntamente com um pico de brilho de 1200 lêndeas. Fala-se de um visor de alta luminosidade, mas o leaker não está convencido de que ele irá até os 120Hz que todos gostam tanto de outros dispositivos.

No exterior, já estamos esperando um trio de câmeras nas costas, mas ainda não temos nenhuma informação real sobre o que a tela externa terá a oferecer. Esperamos, no entanto, que a Samsung seja a empresa encarregada de produzir os dois displays do Pixel Fold, de modo que podemos esperar que seja de qualidade suficiente para dar aos displays do Samsung Galaxy Fold 4 uma corrida por seu dinheiro.

Embora as janelas de lançamento de concreto tenham sido difíceis de encontrar para a entrada do Google no mercado dobrável, o dinheiro inteligente parece estar em algum momento nos primeiros três meses de 2023. Dedos e dedos dos pés cruzados!

Escrito por Oliver Haslam.