(Pocket-lint) - O Google revelou um novo recurso de acessibilidade para sua linha Pixel 7 durante o evento"Made by Google", em outubro. Chamado de Guided Frame, é um sistema de inteligência artificial que pode guiar de forma inteligente os usuários cegos e de baixa visão a se auto-suficientemente. A Influenciadora Molly Burke, que por acaso é cega, demonstrou a característica em um vídeo promocional do Google, onde ela disse que é difícil para ela levar selfie e confia em sua mãe. Mas o Pixel 7 lhe dá mais independência porque lhe permite tirar uma foto de si mesma sem ajuda - uma coisa pequena e cotidiana que as pessoas avistadas podem tomar como certa.

Vale ressaltar que Molly elogiou anteriormente os recursos de acessibilidade do iPhone, Siri e Apple para os cegos em seu canal no YouTube. Ela tem quase 2 milhões de seguidores e usa regularmente sua plataforma para defender a comunidade com deficiência visual. Portanto, se você a seguir, talvez seja interessante vê-la agora usando o telefone do Google. Talvez ela use o Pixel 7 para selos e fotografia, mas o iPhone para tudo mais.

O que é o Guided Frame no Pixel 7 e Pixel 7 Pro?

Todos se auto-selificam. Bem, quase todos. As pessoas que são cegas ou deficientes visuais ou que têm baixa visão podem achar difícil tirar uma foto de si mesmas - muito menos usar um smartphone. Embora empresas como a Apple e o Google estejam ficando melhores em recursos de cozimento para seu sistema operacional móvel que facilitam a operação de seus usuários, ninguém vai argumentar que não há mais trabalho a ser feito. O Google está provando que ainda está pensando em como pode melhorar a acessibilidade da linha Pixel, como revelou recentemente o Guided Frame para o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro. A idéia teve sua origem em uma das hackathons do Google.

A característica é simples: Aponte a câmera do Pixel 7 para você mesmo, e o telefone reconhecerá de forma inteligente o que você está fazendo e o guiará a inclinar e girar a câmera para se colocar totalmente na moldura, e então ele tirará a foto para você.

Como funciona a Moldura Guiada?

Você pode ver uma demonstração do recurso que Molly Burke estrelou acima. A versão TL;DR é, o Pixel 7 e Pixel 7 Pro será capaz de dizer quando você está tentando tirar uma fotografia, e começará a dar-lhe avisos como "mova seu telefone para cima e para a direita", e até começará uma contagem regressiva para você posar. Ao lado de sinais verbais, você sentirá sinais de vibração e uma moldura pontilhada envolverá seu rosto na tela.

Você tem que ligar o Guided Frame?

Sim. Para usar a Moldura Guiada, você precisa ligar o TalkBack (apenas uma vez) e depois abrir o aplicativo Google Camera para começar a tomar selfies. Você pode sempre desativar o TalkBack se quiser parar de usar o Guided Frame.

Como ligar o TalkBack

Abra o aplicativo de configurações do seu telefone. Toque em Acessibilidade > TalkBack. Ligue ou desligue o TalkBack.

Como tomar uma selfie com Quadro Guiado

Para usar a Moldura Guiada, abra o aplicativo Google Camera. Pressione e segure o botão da câmera frontal. Pressione duas vezes o botão da câmera dianteira para mudar para o modo Selfie. Siga as instruções de áudio ou vibrações. O aplicativo da câmera levará sua selfie.

Quais telefones Android oferecem Guided Frame?

Atualmente, o Guided Frame é exclusivo para os novos Pixel 7 e Pixel 7 Pro rodando a última versão do Android(Android 13).

Deseja saber mais?

Confira o hub de suporte do Google para o Guided Frame.

