Obtenha gratuitamente o Pixel Watch ou Pixel Buds Pro quando comprar um Pixel 7 Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google acaba de anunciar o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro e está oferecendo algumas ofertas de pré-encomenda bastante doces para aqueles que estão no Reino Unido. Os dois novos telefones principais foram revelados em 6 de outubro, com abertura imediata de pré-encomendas e entrega esperada até 13 de outubro.

Estas ofertas de pré-encomenda vão até 17 de outubro, portanto, você terá que se mover rapidamente para tirar proveito delas. Nos EUA, o Google está oferecendo ofertas de troca e descontos em futuras compras.

Ofertas Pixel 7 Pro

Se você estiver pré-encomendando o Pixel 7 Pro, uma dessas opções é o Pixel Watch, que também acabou de ser anunciado, então este é um grande presente para ser incluído com um novo pedido por telefone. E você pode obter tanto a versão Wi-Fi quanto a versão LTE.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ou, se você não gosta do Pixel Watch, há a opção do Pixel Buds Pro, os mais recentes fones de ouvido do Google, que encontramos em nossa recente revisão.

squirrel_widget_12856085

O Pixel 7 oferece

Se você está planejando pré-encomendar o Pixel 7, então você também pode receber algumas ofertas. Neste caso, você pode obter o Pixel Buds Pro gratuitamente, ou você pode obter o Pixel Watch com um desconto de £179 - o que significa que só então seriam £160 para a versão Wi-Fi.

squirrel_widget_12856087

Onde posso obter as ofertas de pré-encomenda do Pixel 7?

Qualquer que seja a sua opção, todos são incentivos decentes para a pré-compra - mas você terá que conseguir essa encomenda antes de 17 de outubro, quando a oferta expirar.

Esta oferta não é apenas ao comprá-la nas lojas, ela também está sendo oferecida através de redes e transportadoras, portanto você tem muitas opções de compra - você só tem que ter certeza de ler as letras pequenas e seguir as instruções.

Por exemplo, na loja Google, você terá que adicionar tanto o Pixel 7 Pro quanto o Pixel Watch ou o Pixel Buds Pro à sua cesta para obter a oferta - não se preocupe, a seleção de sua oferta faz parte do processo de checkout.

5 razões pelas quais você deve comprar o Google Pixel 6a Por Pocket-lint International Promotion · 26 Julho 2022 O Google Pixel 6a finalmente chegou e está disponível para encomenda, por isso é o momento perfeito para analisar o que torna este telefone

Entretanto, se você comprá-la de outro revendedor ou rede, você terá que fazer uma reivindicação para seu item gratuito ou com desconto através do portal do Google. Isso inclui varejistas como a Amazon UK, Currys, ou pessoas do gênero EE.

Você pode encontrar todos os detalhes aqui para o Reino Unido, Alemanha ou França.

Escrito por Chris Hall.