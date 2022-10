Google Pixel 7 e 7 Pro: 7 razões para comprar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Considerando o bom desempenho dos smartphones Google Pixel até agora, não é de se admirar que os usuários estejam antecipando ansiosamente os novos modelos 7 e 7 Pro. E, agora que eles estão disponíveis para pré-encomenda, há muito o que se esperar.

É claro que, sempre que uma nova peça de tecnologia aparece, certas perguntas atingem a mente de todos. O novo modelo é realmente melhor do que o modelo anterior? E, você deveria comprar o novo dispositivo uma vez que ele saia?

Quando se trata do Google Pixel 7 e 7 Pro, a resposta curta às duas perguntas é: "sim". Estes produtos representam os últimos desenvolvimentos em tecnologia de smartphone enquanto seguem a abordagem e filosofia única do Google.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Mas, não se limite a aceitar nossas respostas curtas. Continue lendo para saber as sete principais razões pelas quais você deve comprar as últimas adições à família Google Pixel.

Razão 1: Design deslumbrante

Em termos de design, o Google pegou tudo o que funcionava com as versões anteriores do Pixel e melhorou essa base. Não é uma revisão completa, a linguagem de design do Google Pixel 7 e 7 Pro representa um passo na mesma direção que tornou os Pixel 5 e 6 únicos.

Por exemplo, você encontrará a elegante e relativamente incomum caixa de câmera no mesmo lugar. Mas, ao contrário do visual vítreo do Pixel 6, este detalhe estético e funcional será feito de alumínio reciclado. O resultado é uma aparência elegante, uniforme e ao mesmo tempo impressionante.

No geral, os pontos fortes do design do Google Pixel 7 estão nos detalhes. Curvas sutis e novas escolhas de materiais garantem que o telefone ainda seja reconhecível, ao mesmo tempo em que lhe dá um novo apelo.

Motivo 2: Google Tensor G2

Quando o Google apresentou seu próprio chip processador no Pixel 6, a mudança foi considerada revolucionária. O fabricante não apenas se desviou do caminho habitual de usar processadores de terceiros, como também avançou em direção a chips personalizados projetados para um determinado dispositivo.

Com o Tensor G2, ele melhora a idéia de várias maneiras. O chip proporciona melhor desempenho em termos de velocidade e poder de processamento, e suas capacidades de aprendizagem da máquina são consideravelmente maiores em comparação com a primeira geração.

Motivo 3: Acessórios de alta qualidade

Os Google Pixel 7 e 7 Pro são dispositivos excepcionais por si só. Entretanto, a funcionalidade de cada telefone aumenta quando emparelhado com periféricos de qualidade, como o Pixel Watch ou Buds.

Primeiro, a tecnologia Fast Pair facilita a conexão do novo smartwatch ou earbuds. E, com modelos avançados como o Pixel Buds Pro, você será capaz de alternar entre telefone, laptop e assistir áudio em um instante.

A seguir, todos os acessórios são feitos para uma conectividade e funcionalidade impecáveis. Quando qualquer mídia estiver tocando em seu telefone Pixel 7, você será capaz de controlá-lo usando seu Pixel Watch ou Buds tão facilmente quanto no próprio smartphone. A conectividade vai além do entretenimento, também.

Seu telefone Pixel 7 ou 7 Pro, juntamente com o Buds and Watch, fornecerá acesso ininterrupto a dispositivos inteligentes em sua casa. Estes acessórios permitirão que você ajuste as luzes, o calor e qualquer outro utilitário inteligente sem complicações.

Finalmente, a função Find My Device garantirá que você nunca mais perca seu telefone, Watch, ou Buds novamente. Com esta função, você pode usar seu telefone para tocar os Buds ou seu relógio Pixel ou vice-versa usando o próprio relógio.

Motivo 4: A potência total do Android 13

O Android 13 pode não ter o mesmo impacto revolucionário que a versão 12, mas o novo sistema operacional expande significativamente as características existentes. Ao mesmo tempo, o Android 13 representa uma excelente notícia para os usuários dos sistemas Pixel 7 e 7 Pro. De fato, o sistema operacional ficou disponível primeiramente para os smartphones Pixel, com suporte para outras marcas vindo em data posterior.

Motivo 5: Impressionante construção interna

Os Google Pixel 7 e 7 Pro vêm com poderosos componentes internos. Já cobrimos o chip do processador Tensor G2, e há inúmeras melhorias em termos de memória RAM e capacidade de armazenamento do telefone.

Motivo 6: Câmeras de nível Pro

Tanto as câmeras traseiras quanto dianteiras no Pixel 7 e 7 Pro foram muito melhoradas. Enquanto os modelos anteriores tinham câmeras excelentes, os novos aparelhos levam as capacidades de foto e vídeo ainda mais longe. Você pode esperar opções superiores de zoom, muitos megapixels e opções de foco automático em todas as câmeras nos modelos Pixel 7 e 7 Pro.

Motivo 7: Negócios incríveis

Existem algumas ofertas incríveis para clientes do Reino Unido que procuram comprar um telefone Pixel 7 ou Pixel 7 Pro ao lado de acessórios selecionados. As seguintes ofertas estão disponíveis de 6 a 17 de outubro:

Economize £379 ao comprar um Pixel 7 Pro e um Google Pixel Watch LTE, clicando aqui. Economize £339 quando você comprar um Pixel 7 Pro e um Google Pixel Watch Wi-Fi clicando aqui. Economize £179 quando você comprar um Pixel 7 Pro e um Pixel Buds Pro clicando aqui. Economize £179 ao comprar um Pixel 7 Pro e um Google Pixel Watch LTE ao clicar aqui. Economize £179 na compra de um Pixel 7 e um Google Pixel Watch Wi-Fi clicando aqui. Economize £179 quando você comprar um Pixel 7 e um Pixel Buds Pro clicando aqui.

Já que estamos celebrando o Google Pixel 7 e 7 Pro, é justo que apresentemos sete ofertas. O negócio final desta lista durará todo o mês de outubro:

Se você usar este link você pode obter até £300 de desconto no Pixel 7 ou Pixel 7 Pro quando você trocar seu telefone antigo.

Observe que todas as sete ofertas estão disponíveis para usuários a partir de 18 anos com um endereço de entrega localizado no Reino Unido. Além disso, qualquer compra utilizando estas ofertas deve ser feita através do Google Store UK. Esteja ciente de que poderá ser cobrada uma taxa de entrega no checkout.

É impossível transferir ou trocar estas ofertas por uma quantia em dinheiro ou equivalente em dinheiro. Você também não será capaz de combinar nenhuma das sete ofertas individuais com outras ofertas. Mas dadas as incríveis ofertas que você terá, não haverá necessidade de fazer nenhuma combinação!