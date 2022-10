Cores Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro: Aqui estão todas as suas opções

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google sempre se divertiu com suas cores e nomes de telefones, mas o lançamento do Pixel 7 e Pixel 7 Pro é talvez um pouco mais silencioso do que em anos anteriores. Não há Stormy Black ou Kinda Coral em 2022 - como havia com o Pixel 6 - ao invés disso, as coisas são mais sérias.

Os dois novos dispositivos são atualizações dos modelos Pixel 6, com o Google empurrando mais no lado do software do que no lado do hardware, embora haja o novo chip Google Tensor G2 que alimenta tudo isso.

Aqui está um resumo das opções de cores para o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro e vamos colocar esses detalhes essenciais de pré-compra à medida que os varejistas abrirem as ofertas para que, se você quiser, você possa fazer a pré-compra. Vale a pena notar que também existem algumas ofertas de pré-compra excelentes, especialmente se você estiver no Reino Unido.

Google Pixel 7 Pro

Há três cores disponíveis para o Pixel 7 Pro e o que se deve notar é que o alumínio aqui é polido, por isso é bonito e brilhante.

Obsidiana

O clássico preto. O modelo obsidiano do Pixel 7 Pro é provavelmente o mais popular, porque o preto é sempre a cor segura. Ele também ajuda essa câmera a se misturar um pouco melhor, porque o fundo preto para as câmeras está próximo ao preto do trabalho corporal. A moldura aqui é uma cor cinza polida, resultando em um telefone de aparência séria.

Neve

O telefone branco retorna e aqui o trabalho de metal é prateado, portanto é um pouco mais brilhante no geral do que a versão obsidiana. Mas essa câmera realmente salta para fora graças a essas lentes pretas.

Hazel

O modelo Hazel é talvez o mais único, retomando a tendência dos telefones verdes nos últimos tempos. Mas aqui o Google compara isso com o trabalho em metal dourado, então este telefone realmente se destaca. É definitivamente mais chamativo do que os outros modelos.

Pixel 7

Há três cores para o Pixel 7. A estrutura de alumínio do Pixel 7 é jateada em zircônio, por isso tem acabamento mate e é super lisa. Isso faz com que o efeito seja um pouco mais silencioso do que no Pixel 7 Pro.

Obsidiana

O Obsidian Pixel 7 é talvez o mais furtivo de todos os modelos, emparelhando aquela cor preta com o acabamento mate naquela moldura metálica cinza escuro. Ele parece ótimo.

Neve

O telefone branco menor não é tão bling quanto o modelo 7 Pro maior por causa da moldura prateada fosca fazendo seu trabalho contra a coloração branca da parte de trás deste telefone. É um emparelhamento sofisticado.

Capim-limão

Este talvez seja o mais caprichoso dos modelos Pixel 7, mas também é um resultado geral mais suave e provavelmente será a escolha para alguém que quer que seu telefone seja mais uma escolha de estilo de vida e menos estereotipado. Aqui a cor capim-limão é emparelhada com a moldura de ouro fosco.

