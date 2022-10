Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google anunciou oficialmente o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro, seus dois novos dispositivos emblemáticos para 2022, com o Pixel 7 Pro liderando a carga.

Há muita coisa empacotada nestes dispositivos, mas toda a atenção vai estar no Pixel 7 Pro e no que ele traz para a experiência da câmera.

É por isso que a família Pixel é conhecida, mudando o jogo quando se trata de fotografia computacional.

Aqui está um resumo de tudo o que está vindo para as câmeras Pixel 7 Pro - e se é provável que você o obtenha como uma atualização de software em dispositivos Pixel mais antigos também.

Novas lentes teleobjectivas 5x

Há uma câmera telefoto de 48 megapixels no Pixel 7 Pro, mas agora oferece zoom óptico de 5x daquela lente periscópica - em comparação com o zoom óptico de 4x no antigo Pixel 6 Pro. Isto permite um zoom de Super Resolução de 30x no Pixel 7 Pro. Como isto é impulsionado por hardware, não chegará a outros dispositivos.

Entretanto, há um software inteligente dirigindo este sistema de câmera que aumenta a qualidade do zoom em toda a faixa. A partir do encanamento de pixels do sensor principal é usado para tirar fotos de 50 megapixels a 12,5 megapixels. Isso é padrão, e projetado para permitir uma maior área de superfície para a captura de luz.

Entretanto, uma vez que você começa a fazer zoom - e antes de chegar à lente óptica de 5x - o Pixel 7 Pro vai fazer algumas coisas inteligentes. Isso inclui tirar dados tanto da câmera principal quanto da telefoto e usar um modelo de aprendizagem de máquina para aumentar a qualidade desse zoom digital na lente principal. Isto aumentará a qualidade entre 2,5x e 5x.

Na marca de 5x você se desloca para a telefoto e novamente usa o encanoamento de pixels, depois o corte do sensor para o zoom, e finalmente há o aumento da escala de AI e ML, tudo com o objetivo de proporcionar melhores resultados.

Parte deste lado do software está no Pixel 7 - por isso não há razão para que não possa ser aplicado aos dispositivos Pixel mais antigos também, pois é apenas software, mas o Google pode argumentar que ele precisa do Tensor G2 para alimentá-lo.

Foco automático ultra-rápido e disparo de macro

A câmera ultrawide no Pixel 7 Pro oferecerá agora foco automático. Isso não só melhorará a qualidade das imagens obtidas, mas também lhe dará a vantagem adicional de agora poder capturar fotos de maior alcance.

Isso irá alimentar o novo recurso macro no Pixel 7 Pro. Esta não será a ampliação realmente próxima que alguns ofereceram, mas significará que se você quiser se aproximar um pouco mais de algo, você pode fazê-lo sem ter que usar o zoom.

Como isto é dependente de hardware, é provável que seja apenas no Pixel 7 Pro.

Desenfoque da foto

O Pixel 6 introduziu o Face Unblur, projetado para detectar uma face manchada e corrigi-la para uma foto melhor, mas agora o Google está indo mais longe. O Photo Unblur utilizará um novo modelo de aprendizagem da máquina para examinar sua foto e reduzir o desfoque.

O resultado deverá ser melhores fotos e isso deverá lhe dar melhores resultados se houver qualquer trepidação da câmera, por exemplo, com pouca luz ou de movimento.

Mas a boa notícia é que isto não se aplica apenas às fotos que você tira nos modelos Pixel 7 - também pode ser aplicado às imagens do catálogo do Google Photos. Como é a condução do software, é altamente provável que este recurso fique disponível para todos os usuários do Pixel dentro do Google Photos.

Melhorias na velocidade da visão noturna

A Night Sight Sight sempre foi um destaque das câmeras Pixel e tem sido amplamente replicada por outras marcas. O Google tem feito algum trabalho para acelerar o processo nos dispositivos Pixel 7. Segundo o Google, agora é 2x mais rápido do que no Pixel 6.

Suspeitamos que isto se resume a melhores modelos de processamento de imagem, para que o software possa ser aplicado a dispositivos mais antigos - mas também pode depender do poder do Tensor G2, de modo que a experiência pode ser melhor no Pixel 7.

Moldura guiada

Isto é parte da câmera, mas realmente um recurso de acessibilidade. Ela foi projetada para ajudar aqueles com visão deficiente a se auto-suficientes. Ela guiará o usuário através do feedback de voz para que ele possa se colocar no quadro e tirar aquela foto com maior facilidade.

Duplo: Basicamente BeReal

Há uma nova função que lhe permitirá capturar imagens da câmera dianteira e traseira ao mesmo tempo. É chamada de Dual e tem sido popularizada por tendências como a BeReal recentemente. Não é totalmente nova, a Nokia oferecia esta função no passado, chamando-a de "bothie".

Mais uma vez, é bastante simples, então suspeitamos que estará disponível através de uma atualização do aplicativo da câmera em outros dispositivos Pixel.

Borrão Cinematográfico em vídeo

O Google está procurando oferecer melhores opções de bokeh em vídeo com um novo recurso chamado Borrão Cinematográfico. Isto permitirá que você acrescente um efeito de profundidade de campo a 24fps para aquela experiência de tela grande.

Este é novamente um recurso de software, mas pode potencialmente ter altas demandas de hardware, portanto pode ser limitado aos dispositivos Tensor G2.

HDR em mais aplicativos

Há opções expandidas de captura HDR de 10 bits no Pixel 7, incluindo integração em aplicativos comuns como Snapchat, Instagram, TikTok e Facebook. Isso deve significar que você pode obter resultados de melhor qualidade nesses aplicativos quando estiver compartilhando vídeo HDR.

Escrito por Chris Hall.