Google Pixel 7 e 7 Pro agora oficial com potência Tensor G2 e novas habilidades de câmera

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google anunciou oficialmente o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro, tendo previamente provocado os dispositivos no Google I/O em maio de 2022.

Os novos dispositivos deslizam para substituir o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro, mantendo muito o mesmo design, mas fazendo algumas mudanças cosméticas para um acabamento geral mais atraente e premium.

Isso inclui destacar mais metal através da barra da câmera na parte traseira, passando de ter um inserto na moldura para uma solução mais sólida. Todo esse alumínio é 100% reciclado, com o Pixel 7 Pro obtendo um acabamento polido, enquanto o Pixel 7 é fosco.

O Pixel 7 Pro se cola a um display de 6,7 polegadas, enquanto o Pixel 7 menor tem um display de 6,3 polegadas.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ambos os dispositivos são alimentados pelo novo hardware Tensor G2, já que o Google continua trilhando seu próprio caminho no hardware, em vez de se voltar para outros provedores, o que coloca o foco na segurança, ao mesmo tempo em que introduz a VPN do Google One (que virá no final do ano), o que lhe permitirá criptografar e anonimizar sua atividade na Internet para novamente proteger sua segurança.

O Google Pixel 7 também terá como objetivo ser o melhor telefone para realmente fazer chamadas telefônicas, não apenas filtrando chamadas de spam, mas também visando limpar o ruído de fundo nas chamadas recebidas.

A maior parte da atenção, no entanto, estará nas câmeras, com o Google continuando a perseguir sua fotografia computacional. O Pixel 7 tem essencialmente as mesmas câmeras que o Pixel 6, mas há uma nova câmera frontal que oferece vídeo de 4K a até 60fps.

O 7 Pro, no entanto, faz uma série de mudanças de câmeras para avançar o dispositivo principal. A telefoto de 48 megapixels agora oferece zoom óptico de 5x, e até 30x Super Res Zoom de seu arranjo periscópico.

Isso é um passo à frente sobre o zoom óptico de 4x do Pixel 6 Pro. Mas há uma tecnologia mais inteligente entrando nesta câmera, que combinará dados da lente principal e da teleobjectiva para aumentar a qualidade das imagens entre 2,5x e 5x zoom, onde está entre as lentes. Isto utiliza um novo modelo de aprendizagem de máquina que foi aplicado pelo Google.

Isso significa que, quando você belisca através da faixa de zoom, há muita coisa acontecendo para fornecer as melhores imagens - desde o encadeamento de pixels com o zoom 1x até a combinação de dados da câmera antes de chegar ao corte reto do sensor - tudo suportado pelo upscaling AI e ML. É promissor.

Há uma nova estabilização para suportar aquelas fotos com zoom entre 20-30X.

Outra nova tecnologia fotográfica é o Photo Unblur. No Pixel 6 vimos o Face Unblur, mas o Photo Unblur usa um novo modelo ML para remover o embaçamento das fotos. Isso vai permitir fotos nítidas quando você estiver se movendo ou com a luz mais baixa, quando o aperto de mão pode acontecer. A melhor notícia é que isto não se limita apenas às fotos que você tira no Pixel 7 - porque este é um modelo ML, ele funcionará nas imagens existentes em sua biblioteca do Google Photos.

Há também mais potência colocada no Night Sight Sight, portanto será muito mais rápido do que era antes, bem como impulsiona a captura de vídeo no Pixel 7, incluindo uma função de Borrão Cinematográfico para uma profundidade de campo pouco profunda. Você também pode filmar vídeos HDR de 10 bits e compartilhá-los com aplicativos como TikTik e Snap, assim você terá ótimos vídeos nesses aplicativos também.

Como esperado, esta atualização é tanto sobre o Google mostrando novas habilidades de software - algumas das quais são igualmente aplicadas a modelos Pixel mais antigos - quanto sobre a oferta de novo hardware.

O ótimo, entretanto, é que o Google não está elevando os preços. O Pixel 7 custará $599 / £599, enquanto o Pixel 7 Pro custará $899 / £849.

Os pré-encomendas abrem imediatamente, com disponibilidade geral a partir de 13 de outubro.

Ofertas do Apple iPhone 13: Descubra onde você pode encontrar as melhores ofertas nos últimos smartphones Por Conor Allison · 16 Junho 2022 Encontre um preço baixo no Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max.

squirrel_widget_12856085

Escrito por Chris Hall.