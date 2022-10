Google Pixel 7 spec sheet leak deixa pouco a aprender

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google não tem sido tímido em mostrar o design de seus próximos modelos emblemáticos, mas as especificações têm permanecido mais um mistério.

Agora, um vazamento de uma operadora móvel em Taiwan parece revelar muitos dos detalhes suculentos que envolvem o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro.

Em muitas áreas, não é um salto gigantesco em comparação com a última geração. No entanto, as câmeras podem estar recebendo uma atualização maior do que esperávamos.

Não é nenhuma surpresa ver um display QHD+ de 6,7 polegadas com uma taxa de atualização de 120Hz listada para o Pixel 7 Pro. Enquanto o padrão 7 recebe um display FHD+ de 6,3 polegadas com uma taxa de atualização de 90Hz.

Ambos os modelos são alimentados pelo chip Tensor G2 e oferecem opções de armazenamento de 128GB e 256GB, o 7 Pro vem com 12GB de RAM e o Pixel 7 tem 8GB.

O desbloqueio facial é listado ao lado do desbloqueio de impressões digitais, acrescentando credibilidade a alguns dos boatos que ouvimos recentemente.

O Pixel 7 tem especificações de câmera similares ao seu predecessor, apresentando um primário de 50MP ao lado de um ultrawide de 12MP.

Espera-se que ambos os modelos apresentem a mesma câmera de 10,8MP de auto-filme atualizada, o que permitirá o destravamento do rosto.

A Pixel 7 Pro também apresentará a câmera principal de 50MP e 12MP de largura, mas adicionará uma câmera telefoto de 48MP à equação.

Enquanto a resolução corresponde à oferecida por seu predecessor, espera-se que tenha uma distância focal mais longa, listada como zoom óptico de 5x em comparação com 4x no Pixel 6 Pro.

O modelo Pro também apresenta um recurso de "Foco Macro", sugerindo que a telefoto estará realizando dupla função como um atirador macro.

Além disso, ambos os modelos apresentam "Movie Motion Blur", que é provavelmente a resposta do Google ao modo cinematográfico do iPhone.

Seja qual for o caso, não temos muito tempo para esperar pela revelação oficial. O Google está pronto para estrear os telefones em seu evento Made by Google no dia 6 de outubro.

