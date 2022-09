Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google realizará um evento no dia 6 de outubro onde se espera anunciar todos os detalhes sobre o Pixel 7, Pixel 7 Pro e o Pixel Watch.

A empresa provocou os três dispositivos durante sua conferência de desenvolvedores de E/S em maio e tem estado alimentando algumas informações na corrida para o anúncio oficial, o último dos quais é um vídeo mostrando o design do Pixel 7 Pro na íntegra.

O vídeo não revela nada de novo como tal - já sabíamos como seria o Pixel 7 Pro - mas dá uma visão de perto dos detalhes do design e da habilidade artesanal que podemos esperar, com foco especial na carcaça traseira da câmera.

Enquanto isso, o Yogesh Brar tweeted alguns detalhes do Pixel 7 Pro. Ele afirma que o dispositivo terá uma tela Quad HD+ OLED de 6,7 polegadas com uma taxa de atualização de 120Hz, juntamente com 12GB de RAM, 128GB ou 256GB de armazenamento e uma bateria de 5000mAh com carga rápida de 30W.

Ele também disse que a câmera traseira teria um sensor principal de 50 megapixels com sensor ultra largo de 12 megapixels e um sensor teleobjectivo de 48 megapixels. Diz-se que a câmera dianteira seria um sensor de 11 megapixels.

Brar também mencionou o chip Google Tensor 2 - embora o Google já tenha confirmado que o Pixel 7 Pro rodaria no chip Tensor de próxima geração, portanto isto não é novidade.

Por enquanto, embora algumas coisas sejam oficiais, temos que esperar até 6 de outubro para a revelação completa. Você pode ler tudo o que sabemos até agora sobre o Pixel 7 e 7 Pro em nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle. Edição por Chris Hall.