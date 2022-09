Google Pixel 7 e 7 Pro preços vazados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Estamos agora a menos de duas semanas do evento de lançamento do Made by Google, onde o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro serão finalmente lançados.

No período de preparação, o Google lançou um vídeo teaser e anunciou que as pré-encomendas serão abertas em 6 de outubro de 2022 - o dia do evento.

Em seguida, surgiram informações mostrando os preços esperados dos aparelhos, especificamente com o Target nos EUA.

De uma fonte em que confio, aqui vem o Google Pixel 7 e o Pixel 7 Pro US pricing, de acordo com os dados atuais nos sistemas da Target.



Primeiro acima, Pixel 7, codinome Panther, $599, disponível nas cores Snow, Obsidian e Lemongrass. pic.twitter.com/OqXt1qnHOL- Artem Russakovskii (@ArtemR) 22 de setembro de 2022

O Pixel 7 custará US$599, enquanto o Pixel 7 Pro tem um preço de US$899, o vazamento também nos mostrou quais cores estarão disponíveis.

O Pixel 7 estará disponível em Neve, Obsidiana e Capim-limão. Enquanto isso, o Pixel 7 Pro está previsto para vir em Neve, Obsidiana e Avelã.

Estes preços correspondem aos do Pixel 6 e 6 Pro. Embora não seja a queda de preços que alguns esperavam, em 2022, o preço constante quase parece um desconto.

No entanto, resta saber se os preços permanecerão os mesmos em outras regiões. O PS5, por exemplo, tem visto um aumento de preços recente em todos os lugares, exceto nos EUA, esperamos que isso não seja o caso aqui também.

O leaker também diz que a Target oferecerá um cartão presente de $100 com o Pixel 7 e $200 com o Pixel 7 Pro. É claro que não conhecemos as estipulações deste acordo no momento, mas parece bastante atraente.

De qualquer forma, não temos muito tempo a esperar, tudo será revelado no dia 6 de outubro.

Escrito por Luke Baker.