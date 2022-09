Google Pixel 7 Pro data da pré-encomenda vazada por... Google ...

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As pré-encomendas para o Google Pixel 7 Pro serão aparentemente abertas em 6 de outubro de 2022 - o dia do evento Made by Google.

Uma pequena linha divisória revelando a data do pedido aparece em um vídeo oficial do Google entitulado "Primeiras Impressões": Google Pixel 7 Pro" (que você pode assistir acima).

Ele aparece na parte inferior da tela quando o Pixel 7 Pro é mostrado na mão de alguém.

Somente o Pixel 7 Pro é mostrado (é o único foco do vídeo) para que não tenhamos confirmação sobre os outros dispositivos. Entretanto, pensa-se que o Pixel 7 também estará disponível para pré-encomendar naquele dia, junto com o Pixel Watch, considerando que isso é brevemente mencionado no final do vídeo.

O 7 e 7 Pro foram revelados pela primeira vez pelo Google durante sua conferência de desenvolvedores de E/S em maio. No entanto, saberemos muito mais sobre eles durante o evento de 6 de outubro, já que muitas das especificações que atingiram a "rede até agora têm sido especulativas".

Diz-se que o Pixel 7 vem com uma tela de 6,2 polegadas, enquanto o Pixel 7 Pro ostentará uma tela de 6,7 polegadas. Cada um deles funcionará no chip Google Tensor G2, sendo que o 7 Pro também vem com uma câmera com lente tripla (50 megapixels, 48 megapixels, 12 megapixels).

Já não temos muito tempo até que finalmente a vejamos em carne e osso.

