O Google poderia estar planejando o Pixel compacto, assim como a Apple abandonou o Mini

(Pocket-lint) - Há rumores de que o Google está trabalhando em um dispositivo codinome 'Neila' que veria a empresa se aventurar de volta ao território dos telefones compactos para um próximo dispositivo Pixel.

Se for verdade, isso poderia significar o retorno da empresa a um dispositivo mais próximo do tamanho do Pixel 5, que era um dispositivo menor, mais redondo e mais confortável para usar com uma só mão do que qualquer um de seus modelos da série Pixel 6.

O timing - é claro - é interessante, quanto mais não seja porque a própria Apple optou por não atualizar seu smartphone 'Mini' para a família iPhone 14, optando em vez disso por lançar um modelo maior 'Plus'.

Este boato em particular vem de uma dica freqüentemente citada no Weibo, Digital Chat Station, em um post que afirma que este telefone terá uma tela plana, uma câmera de furo único e um design traseiro que se parece com os Pixels atuais. Supomos que isto significa uma barra de câmera proeminente que percorre toda a parte de trás do telefone e um acabamento de duas cores.

Embora os telefones pequenos e confortáveis não sejam a norma, vimos alguns fabricantes experimentando este fator de forma menor. O último ZenFone da Asus é um dispositivo relativamente pequeno, arredondado, que se senta facilmente na mão. A Sony, nos últimos anos, tem oferecido a série Xperia 5 e - é claro - a Apple com o iPhone 12 mini e o iPhone 13 mini.

Claramente, há alguma demanda por estes pequenos dispositivos, mas não tanta demanda em geral como há por telefones grandes e poderosos que podem durar mais de um dia com carga total.

Ainda assim, em nossa mente, se o Google conseguir acertar este telefone compacto, ele poderá acabar sendo um dos telefones mais bonitos do mercado. Se ele conseguir aproveitar o que fez do Pixel 5 um dispositivo tão bom para segurar e usar, e combinar isso com a potência do Tensor, armazenar o Android 13 e o excelente desempenho da câmera, então ele pode ser apenas um vencedor.

