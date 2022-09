Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google revelará uma faixa de produtos durante seu evento Made by Google em 6 de outubro, mas há alguns dispositivos pelos quais talvez tenhamos que esperar um pouco mais.

O muito falado telefone Pixel dobrável é um deles, um dispositivo de tablet profissional é outro.

Referências a ambos foram encontradas no código do mais recente desenvolvimento do Android 13. Para começar, um dispositivo com o codinome "Felix" foi descoberto pelo desenvolvedor Kuba Wojciechowski. Ele tweeted (via Android Police) que sua camada de abstração de hardware de câmera se refere a estados dobrados e desdobrados.

Como também é dito ser alimentado pelo chip Tensor de segunda geração, é mais do que provável que este seja o tão esperado Pixel Fold do Google.

Felix havia sido anexado a um possível Pixel 7a por alguns anteriormente, mas isto lança uma chave de fenda na obra.

O código supostamente detalha as especificações da câmera também. Se se revelar preciso, o Fold levará uma câmera principal Sony IMX787 de 50 megapixels, uma câmera IMX386 ultra larga de 12 megapixels e um telefoto Samsung S5K3J1 de 10 megapixels.

A frente abrigará uma S5K3J1 de 10 megapixels adicional, enquanto haverá um sensor Sony IMX355 de 8 megapixels para selos.

Também é encontrado na construção do Android 13 um dispositivo chamado T6pro ou tangorpro. Como o nome de código "tangor" foi anexado ao próximo Pixel Tablet nos últimos tempos, pensa-se que também estaremos obtendo um modelo profissional.

Esperamos saber mais sobre o evento do Google no início de outubro.

