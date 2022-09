Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google confirmou que o próximo evento Made by Google acontecerá no dia 6 de outubro, com a ação iniciando às 10h ET.

O evento antecipado dará continuidade ao que foi antecipado, revelando que fomos tratados no Google I/O, portanto esperamos ver o lançamento do Pixel 7 e Pixel 7 Pro, o Pixel Watch e um novo Pixel Tablet.

A programação do evento para outubro se enquadra em um padrão estabelecido para dispositivos feitos pelo próprio Google, seguindo em frente após o lançamento do iPhone e dando aos fãs do Android um telefone de bandeira para ficar animado no último trimestre do ano.

Graças à revelação antecipada, no entanto, já sabemos muito sobre os planos do Google.

Espera-se que o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro sejam alimentados por um novo chip Tensor 2, projetado novamente pelo Google, e evoluindo o design que foi introduzido com os dispositivos Pixel 6. Mas há muito mais do que apenas um par de novos telefones, porque também temos o Pixel Watch e o Pixel Tablet para esperar ansiosamente.

O Pixel Watch vê o Google experimentando sua mão em um relógio pela primeira vez, tendo se aproximado anteriormente do lançamento do Wear OS através de outros fabricantes. O novo relógio Pixel Watch está confirmado para oferecer funções Fitbit, ao mesmo tempo em que haverá também uma versão LTE do relógio.

Enquanto isso, o retorno aos tablets segue a tendência de vários fabricantes recentes do Android, mas dará ao Google uma plataforma para desenvolver ainda mais sua versão de tela grande do Android, introduzida no Android 12L. Espera-se que o Pixel Tablet suporte a entrada de caneta. Ele está sendo apresentado como um companheiro perfeito para o seu telefone Pixel, enquanto também será alimentado pelo Google Tensor.

