Google Pixel 7 Pro desboxeando superfícies de vídeo antes do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um vídeo de descompactação mostrando o que parece ser uma versão de varejo do Google Pixel 7 Pro apareceu no Facebook.

O vídeo vem de uma loja de tecnologia sediada em Bangladesh e mostra o dispositivo inédito sendo removido do que parece ser uma embalagem pronta para o varejo.

-

O Google provocou o próximo telefone no evento Google I/O deste ano, que aconteceu em maio.

Os rumores apontam para o Pixel 7 Pro, juntamente com o Pixel Watch e o Pixel 7, a ser lançado no início de outubro.

O telefone visto no vídeo certamente se parece muito com os renders do Google de seu evento de maio, e com um lançamento no horizonte, há todas as possibilidades de que ele possa ser real.

Infelizmente, o vídeo não nos diz muito mais sobre o dispositivo. Vemos o projeto traseiro familiar, então ele é virado e inicializado.

Peloton entrevistado, novo drone DJI revisto, e muito mais - Podcast ep. de bolso com cotão. 167 Por Rik Henderson · 26 Agosto 2022 · Esta semana, entrevistamos o chefe de conteúdo de Peloton, analisamos o drone DJI Avata FPV e vemos os anúncios da Sony da Gamescom.

Há a habitual tela do Google antes de um prompt que diz "Bem-vindo ao seu Pixel" e é tudo.

Ainda assim, para qualquer um que esteja ansioso para colocar suas luvas nos novos telefones Pixel, é um sinal promissor de que a produção está no caminho certo.

Espera-se que o Pixel 7 Pro comece em £849 / $899 / EUR899 e as pré-encomendas poderão começar assim que 6 de outubro.

Se você quiser acompanhar a história até o momento, verifique nosso levantamento de todos os rumores e notícias até o momento.

Escrito por Luke Baker.