Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Você sabia que o Google Store tem a opção de trocar seu telefone antigo por um desconto considerável no último Pixel 6a? Esta é uma oferta incrível destinada a tornar o novo modelo mais acessível a todos os usuários.

É claro que o aniversário do Google está se aproximando cada dia mais. Não resta muito tempo até lá, quando podemos esperar algumas grandes ofertas, possivelmente até mesmo incluindo os últimos modelos Pixel. Mas até lá, por que não aproveitar a oportunidade para trocar seu antigo aparelho e obter um bom negócio em troca?

-

Este artigo lhe dirá como trocar seu antigo telefone para obter o Pixel 6a.

O sistema trade-in no Google Store foi projetado para funcionar inteiramente on-line. Em essência, você pode apresentar um dispositivo antigo, ao qual será atribuído um valor. Então, esse valor será deduzido do preço do telefone que você deseja comprar.

Para iniciar o processo, você deve primeiro visitar a Loja do Google. Lá, você pode selecionar o novo Pixel e ir para a página de compra.

Na página de compra, você verá a tela de troca com a opção "Start trade-in". Selecionando essa opção, será apresentado um pequeno questionário sobre o modelo e a marca de seu antigo aparelho, assim como sua condição.

Uma vez respondidas essas perguntas, você receberá uma estimativa do valor do dispositivo. Esta estimativa só é relevante para a troca - seu telefone antigo poderia obter um preço maior ou menor em outro lugar.

Se você concordar com a estimativa fornecida, você poderá prosseguir com a compra. O Google Store providenciará a troca através de um de seus parceiros.

Você não precisará enviar seu telefone antigo antes de receber o novo aparelho. Isto é ideal se você quiser negociar no telefone que ainda está usando - obter o novo modelo primeiro lhe dará tempo suficiente para configurá-lo.

Uma vez que você envie o aparelho antigo ao parceiro comercial, ele será submetido a uma inspeção para verificar se o telefone está realmente nas condições que você especificou. Se a condição corresponder à descrição, o valor estimado será creditado através do mesmo método que você usou para comprar o novo Pixel.

Por exemplo, se você adquiriu o telefone na loja do Google com um cartão de crédito Visa, o valor do telefone antigo será creditado naquele cartão.

Se a inspeção descobrir que a condição real do aparelho não corresponde à descrição, haverá duas opções.

Ou uma nova estimativa será feita e creditada, ou seu telefone será devolvido. Isto dependerá se você escolheu a opção de recuperar o telefone sem crédito no caso das condições não corresponderem.

Você precisará comprar o telefone Pixel com um cartão de crédito se quiser o reembolso. Você precisará enviar o telefone para o parceiro de comércio da Loja Google no máximo 30 dias após a chegada de seu novo telefone. Caso contrário, o valor da troca que você obteve inicialmente não será válido.

A seguir, você não precisa trocar um telefone Pixel antigo por um novo. A Google Store também aceitará telefones antigos da Apple, LG, Samsung e Motorola. Note que só é possível trocar um telefone por compra.

Quando você envia seu telefone antigo, ele deve ser preparado, embalado e enviado de uma maneira específica. O processo exato é descrito no kit trade-in. A embalagem não precisa conter cabos, carregadores ou outros acessórios que você usou com o telefone antigo. Entretanto, você pode enviá-los para o Google Store para reciclagem.

Se você quiser ler mais sobre a opção trade-in, você pode encontrar as informações relevantes e as melhores ofertas possíveis nas páginas seguintes:

UK Trade-in

DE Trade-in

O comércio em seu telefone antigo será a melhor maneira de obter o novo Pixel 6a a um preço mais baixo. Usando os links acima, você pode obter até £250 ou 300 euros de desconto no preço de um Pixel 6a comercializando em seu telefone antes de 30 de setembro de 2022.

Naturalmente, há mais a esperar do Google Store no mês seguinte. O aniversário do Google está chegando em 9 de setembro e, se as ofertas de aniversário anteriores forem alguma coisa, haverá alguns descontos e ofertas excitantes nesse dia.

Você pode se manter informado sobre as últimas ofertas da Loja do Google se você assinar o boletim informativo da Loja do Google.