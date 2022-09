Como trocar seu antigo telefone Android pelo melhor negócio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você estiver de olho no novo Pixel 6a, você ficará agradavelmente surpreso ao saber que pode trocar seu antigo telefone para conseguir um melhor negócio neste novo modelo.

A troca está disponível no Google Store. Você pode obter um valor estimado em seu aparelho antigo e negociá-lo para obter o reembolso desse valor.

Enviar seu telefone exigirá um pouco mais de esforço do que simplesmente enviá-lo a um parceiro do Google. Será melhor fazer certos preparativos primeiro.

Já que você está enviando seu telefone antigo, será crucial limpá-lo de qualquer informação pessoal enquanto mantém os dados importantes. Para fazer isso, você deve fazer backup do telefone externamente, limpar sua memória e garantir que todos os cartões sejam removidos antes de negociá-los.

Há várias maneiras de fazer backup de dados importantes de seu telefone. Você pode usar um serviço de nuvem, criar um backup através de um computador, ou usar uma unidade de armazenamento como um cartão SD.

Os backups em nuvem são os mais diretos. Ambos os telefones iOS e Android têm serviços de armazenamento em nuvem integrados - iCloud para iPhones e Google One (entre outros) para Android.

O backup de dados do iPhone através do iCloud é fácil. Tudo o que você precisa fazer é ir para suas configurações do iCloud e alternar todos os itens que você deseja fazer o backup. Então, toque em "Back Up Now" e os dados selecionados serão salvos na nuvem.

Da mesma forma, os usuários Android podem fazer o backup de seus telefones através de suas contas no Google. Este método requer ainda menos passos para ser completado - consiste em abrir as configurações do Google e tocar em "Backup".

Quando se trata de backups do computador, os dados do iPhone podem ser salvos via iTunes após conectar o telefone com o computador. Por outro lado, os telefones Android atuam como armazenamento externo quando conectados a um computador, portanto, a transferência de arquivos relevantes será a mesma que com uma pendrive ou drive externo.

Finalmente, o uso de um cartão SD para fazer o backup de seu telefone envolverá simplesmente a cópia de seus arquivos da memória do telefone no cartão.

Uma vez que você tenha todos os dados importantes armazenados, você vai querer ter certeza de que nenhuma informação pessoal permanecerá no dispositivo. A maneira mais fácil de fazer isso é reinicializar o telefone para as configurações de fábrica. Este processo limpará a memória e apagará todos os seus dados e configurações.

Dependendo do modelo de seu telefone, o reset de fábrica pode ser aninhado sob várias configurações. Tente pesquisar a opção ou vá para as seções gerais.

Depois que o reset for feito, o melhor seria não o tomar pelo valor nominal. Se você quiser ter certeza de que todos os seus dados desapareceram realmente do dispositivo, recomendamos uma verificação manual.

É crucial lembrar de tirar seus cartões SIM e SD do telefone antes de enviá-los. Os restabelecimentos de fábrica e as técnicas de limpeza de memória podem não se estender ao seu cartão SD, o que significa que as informações nele contidas podem permanecer intactas. O mesmo se aplica ao cartão SIM.

Agora que seu telefone tem uma cópia de segurança e está completamente limpo, você pode enviá-lo para uma troca. Mas há outra consideração: como você irá embalar o dispositivo.

A melhor maneira de ter seu telefone pronto para o envio é embalá-lo na caixa original. Se você ainda tiver a caixa, ela será o armazenamento mais adequado para o aparelho - afinal de contas, a caixa foi construída para esse fim preciso.

Se você não tiver mais a caixa, você pode usar embalagens diferentes. Como o telefone provavelmente não caberá tão bem, prenda-o com algum acolchoamento como um plástico bolha. Além disso, antes que o telefone seja embalado, seria sábio tirar várias fotos de cada parte do aparelho para documentar seu estado quando você o enviou.

Você pode saber ainda mais sobre estes tópicos e outros detalhes através das páginas oficiais do Google. Aqui estão alguns grandes recursos para saber mais sobre o trade-in:

Mas isso não é o fim da boa notícia! Até 30 de setembro você pode obter até £250 ou 300 de desconto no preço de um Pixel 6a quando trocar seu telefone antigo, o que é uma grande ajuda.

O aniversário do Google também está chegando no dia 9 de setembro. Isto significa que provavelmente haverá algumas ofertas incríveis para muitos produtos Google. Assine o boletim informativo da loja Google para ficar por dentro e saber sobre novas ofertas assim que elas aparecerem.