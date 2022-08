O aniversário do Google está se aproximando, e esperamos grandes ofertas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Todos os anos, o Google comemora seu aniversário com algumas surpresas agradáveis. Há, é claro, o rabisco de aniversário para atualizar a página inicial do mecanismo de busca.

Mais importante ainda, o Google lança ofertas especiais para cada aniversário. Como o grande dia está se aproximando, não precisamos esperar muito tempo para que os descontos façam efeito. Mas o que podemos esperar do aniversário deste ano do Google?

-

Vamos brincar de detetive e tentar descobrir quais as ofertas que estarão disponíveis.

Embora não saibamos exatamente quais ofertas incríveis o Google vai lançar, podemos olhar para o aniversário anterior da empresa para obter indicações.

No ano passado, o Google comemorou seu 23º aniversário. Para comemorar, o gigante dos mecanismos de busca lançou pela primeira vez um rabisco com um bolo de aniversário e a vela no topo representando a letra "L". Depois, começaram as ofertas propriamente ditas.

Durante um dia inteiro, os clientes na Europa tiveram a oportunidade de comprar a maioria dos produtos Google com descontos de 20% ou mais.

O desconto não se aplicava a alguns dispositivos como o Nest Hello e a câmera interna. Entretanto, se você conseguisse o negócio, poderia obter o Pixel 5 ou Stadia Controller por 20 por cento de desconto. Era tão simples quanto usar um código especial no checkout. Melhor ainda, a oferta não terminou aí.

Clientes interessados em produtos um pouco mais antigos como o Pixel 4a e o Chromecast original podiam comprar aqueles com um desconto de 23% usando um segundo código.

No momento, não podemos dizer qual será a oferta de aniversário do Google este ano. Ainda assim, podemos fazer algumas previsões.

Antes de tudo, sabemos que a oferta não será uma troca. Isto porque essa opção já está disponível no Google Store. Em seguida, podemos ter certeza de que a oferta será feita através da Loja do Google, provavelmente com o uso de códigos especiais de promoção.

Finalmente, a julgar pelas ofertas feitas no ano passado, seria seguro dizer que o Google mais uma vez dará descontos consideráveis em seus produtos. É claro, já que ainda estamos longe do aniversário, não podemos afirmar que haverá descontos com certeza. Mas há uma boa chance de que seja exatamente isso que vai acontecer.

Não há muito que possamos dizer com certeza sobre as próximas ofertas para o aniversário do Google. Como sempre, o Google não está disposto a estragar a surpresa, portanto a única coisa que podemos fazer é ser pacientes e esperar. Mas isso não significa que você não possa tirar proveito de certos outros benefícios nesse meio tempo.

Por exemplo, agora seria um excelente momento para visitar a loja do Google e verificar as opções de troca. Se você não está familiarizado com esta oferta, ela lhe permite vender seu telefone antigo por uma certa quantia de dinheiro.

Se você é como a maioria das pessoas, você provavelmente tem um par de telefones antigos por aí. Isto é bastante comum - uma vez que nossos telefones morrem, temos muita dificuldade em jogá-los fora. Em vez disso, os guardamos em uma gaveta ou os deixamos deitados.

Bem, agora você pode transformar esses telefones em dinheiro de verdade. Se isto parecer tentador (e por que não?), você pode descobrir mais em páginas de comércio relevantes:

UK Trade-in

DE Trade-in

Além disso, se você quiser acompanhar quando as informações sobre o Google Birthday sairão, há um excelente recurso para isso mesmo. Você pode assinar o boletim informativo do Google Store para estar sempre a par das últimas notícias.

Se você optar por se inscrever, você será o primeiro a saber quando as ofertas de aniversário serão lançadas.

O Google fará 24 anos este ano - quase um quarto de século. Naquele tempo, a empresa deu alguns passos gigantescos. Passou de uma humilde página web a um poderoso mecanismo de busca e, finalmente, a uma grande corporação.

Curiosamente, o Google foi fundado em 4 de setembro. No entanto, a empresa mudou seu aniversário para 23 dias mais tarde para marcar uma ocasião significativa:

27 de setembro foi a data em que o Google bateu o recorde no número de páginas indexadas.

Agora você sabe porque o gigante dos mecanismos de busca comemora seu aniversário em torno desta data em particular. Você também tem uma idéia mais clara do que esperar quando essa data chegar, dentro de cerca de um mês. Esperamos que você esteja pronto para conseguir as melhores ofertas no Google Store, já que a empresa completa 24 anos. Sugerimos que você se inscreva no boletim informativo para receber as ofertas assim que elas estiverem ao vivo no final deste mês!