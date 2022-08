Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Patentes publicadas recentemente revelaram como o Google pode ter a intenção de construir seu próprio telefone dobrável - como se diz há algum tempo - e os métodos pelos quais ele poderia construir uma dobradiça e incorporar uma câmera na moldura da grande tela interna.

Duas patentes especificamente - WO2022177607 e WO2022177596 - foram submetidas pelo Google à OMPI, e agora foram publicadas pela organização. Essas duas patentes são intituladas respectivamente "Integração de uma dobradiça em um dispositivo dobrável" e "Dispositivo dobrável com câmera localizada na luneta".

A primeira dessas patentes mostra um dispositivo com a capacidade de dobrar completamente fechado, onde uma parte das curvas flexíveis do visor dentro da dobradiça do telefone, semelhante ao Moto Razr e ao Oppo Find N. Este método tipicamente significa menos uma dobra definida e visível no visor.

Quanto à outra patente - apresentada pela primeira vez em 2021 - o telefone tem uma abordagem ligeiramente diferente do Galaxy Fold quando se trata da colocação da câmera de auto-fechamento. Em vez de tê-la escondida sob o visor, ou apresentando um recorte de furo para a câmera, parece que o Google tem procurado colocá-la dentro da moldura do visor.

Vale a pena notar, como em qualquer patente, que raramente significa que veremos realmente um dispositivo no mercado exatamente como o que é mostrado nos esboços. Ao contrário, estas são tipicamente idéias sobre como construir elementos específicos desses telefones e patenteá-los para proteger as idéias do fabricante.

As afirmações já sugeriram anteriormente que o telefone dobrável do Google está em funcionamento e assumiria esta abordagem tipo Galaxy Fold-like de ter uma grande tela interna que se dobra como um livro.

A especulação era de que já o veríamos lançado, mas o dispositivo ainda não se materializou até agora. Se e quando ele finalmente for lançado, podemos ver que o método de exibição dobrável é semelhante ao das patentes, mas seria surpreendente se ele tornasse realidade essas bísulas equipadas com câmeras volumosas, dada a sua espessura.

Escrito por Cam Bunton.