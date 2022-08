Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google nos deu uma boa olhada em seus próximos telefones Pixel durante sua conferência I/O no início deste ano. Os aparelhos estão programados para um lançamento de outono, que está se aproximando rapidamente.

Agora, tivemos um olhar ainda melhor sobre os telefones, graças a um vídeo postado pelo YouTube titan, Unbox Therapy.

Lewis Hilsenteger recebeu as primeiras unidades de desenvolvimento tanto do Pixel 7 como do Pixel 7 Pro, e se aproximou dos dispositivos, pesando-os e medindo-os ao longo do caminho.

A grande advertência é que os dispositivos não têm um sistema operacional inicializável, de modo que as características do software e o desempenho da câmera não podem ser testados nestas unidades de pré-produção.

No entanto, ainda temos informações muito mais sólidas sobre os próximos telefones, que correm boatos de que serão lançados em outubro deste ano.

A tela do bootloader revelou algumas informações de especificação, com o Pixel 7 tendo 8GB de memória fornecida pela Samsung e 128GB de armazenamento.

O Pixel 7 Pro mostrou 12GB de Micron LPDDR5 RAM e 256GB de armazenamento.

Então Lewis tirou as pautas e nos foi mostrada uma comparação detalhada do tamanho e peso dos novos telefones em comparação com seus predecessores.

O Pixel 7 é 10 gramas mais leve que o Pixel 6, pesando em 195g. É também marginalmente mais estreito, com uma largura de 73,2mm, comparado ao Pixel 6 de 74,9mm.

Não é a mudança mais drástica, mas o Pixel 7 parece ser um desenho mais portátil e de bolso.

Com o Pixel 7 Pro, as dimensões e o peso são muito próximos ao seu predecessor. O novo telefone é muito mais fino, com exceção da lombada da câmera, que é a mesma coisa.

O que permanece um mistério, é a capacidade da bateria, que não pôde ser determinada nestas unidades de pré-produção. Muitos de nós estamos esperando um pacote mais substancial, especialmente no modelo Pro.

Escrito por Luke Baker.