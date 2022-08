Os dispositivos Google Pixel 7 aparecem na FCC antes do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google provocou o Pixel 7 e 7 Pro durante sua conferência de desenvolvedores de E/S em maio de 2022, confirmando que os dispositivos estavam a caminho, e agora acredita-se que eles tenham aparecido no site de certificação da FCC.

Todos os dispositivos eletrônicos que se pretende vender nos EUA têm que passar pela FCC e isso geralmente significa que estamos nos aproximando de um lançamento de um dispositivo.

Observado pelo MySmartPrice, pensa-se que quatro dispositivos Pixel 7 apareceram no site de certificação sob os números de modelo GE2AE, GQML3, GP4BC e GVU6C, e acredita-se que dois deles sejam dispositivos Pixel 7.

Não há muito revelado na lista, exceto que os dispositivos suportarão banda dupla Wi-Fi, Bluetooth e bandas múltiplas de 5G, embora isto sugira que o lançamento da "queda" está próximo.

Sabemos como será a traseira do Pixel 7 e 7 Pro depois que o Google revelar seu design durante a E/S, mas algumas especificações ainda são desconhecidas, assim como a data real de lançamento. Diz-se que o Pixel 7 terá um tamanho de tela entre 6,2 polegadas e 6,4 polegadas, enquanto o 7 Pro terá um tamanho de tela de 6,7 polegadas ou 6,8 polegadas.

Está confirmado que ambos os dispositivos funcionarão no chip do Tensor 2 e sabemos pelas imagens que o Pixel 7 oferecerá uma câmera traseira dupla, enquanto o Pixel 7 Pro terá uma câmera traseira tripla. Rumores dizem que os dispositivos do Google Pixel 7 estarão disponíveis a partir de 13 de outubro, embora nada esteja confirmado até agora.

Por enquanto, você pode ler nossos boatos do Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Escrito por Britta O'Boyle.