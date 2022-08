Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google lançou a maior atualização do Android deste ano, Android 13, para telefones Google Pixel.

A atualização anual é lançada mais cedo do que o esperado, dado que o Android 12 foi lançado em outubro passado e o Android 11 foi lançado em setembro de 2020. Muitas pessoas esperavam que o Android 13 chegasse neste outono. O software está disponível para os testadores beta há meses, e esses betas revelaram características chave que vêm com o Android 13. Pocket-lint completou as mudanças mais interessantes em nosso guia do Android 13.

Leia: Quando o Android 13 chegará ao meu telefone?

Algumas das novas funcionalidades do Android 13 incluem:

Personalizar ícones não-Google app para combinar com o papel de parede de sua tela inicial

para combinar com o papel de parede de sua tela inicial Transmitir mensagens de aplicativos incluindo o Google Messages diretamente para um Chromebook. Isto é similar ao iMessage no Mac

incluindo o Google Messages diretamente para um Chromebook. Suporte para áudio espacial com rastreamento de cabeça Faz parecer que eles vêm de um ponto fixo no espaço Funciona quando você move sua cabeça enquanto usa fones de ouvido compatíveis O Google não menciona quais fones de ouvido que o suportam além do Pixel Buds Pro

Definir os idiomas de acordo com as necessidades

Reprodutor de mídia redesenhado que ajusta seu visual com base no que está tocando

que ajusta seu visual com base no que está tocando Suporte para Bluetooth de baixa energia

Multitarefa aprimorada em dispositivos de tela grande Suporte de arrastar e soltar para multitarefa Melhor rejeição da palma da mão ao utilizar os estiletes

aprimorada Nova permissão para reduzir o spam de notificação

Nova opção para restringir quais de suas fotos e vídeos um aplicativo pode acessar

A partir de 15 de agosto de 2022, os dispositivos Pixel 4, Pixel 5 e Pixel 6 receberão o Android 13 como uma atualização gratuita do software over-the-air. Ou, se você estiver pronto para instalar o Android 13 em seu Pixel agora, as imagens OTA estão disponíveis aqui. A atualização do software deverá chegar no final deste ano para dispositivos de outros fabricantes, incluindo Asus, HMD, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sony, Xiaomi, e Samsung.

"Neste mês, todos os dispositivos Pixel compatíveis com Android 12 receberão a atualização do software Android 13, que começa a ser lançada para a maioria dos usuários hoje. A implementação continuará durante as próximas semanas, dependendo da operadora. Os usuários receberão uma notificação assim que o OTA estiver disponível para seu dispositivo", diz uma página de suporte do Google para o Android 13. "Verifique sua versão do Android e atualize para receber o software mais recente".

Se você estava na versão beta do Android 13, receberá a versão final do Android 13 e poderá permanecer inscrito para receber as atualizações beta para as próximas edições.

