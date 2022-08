Como ligar sua lanterna ou lanterna em seu telefone Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você precisa ser capaz de transformar rapidamente seu telefone em uma lanterna portátil, então existem algumas opções diferentes.

O flash embutido de seu telefone não é apenas para tirar fotos e pode ser usado facilmente para iluminar uma sala ou iluminar seu caminho.

Com os modernos smartphones Android, não há mais necessidade de baixar um aplicativo de lanterna, pois a lanterna está embutida diretamente no sistema operacional. Siga nosso guia para descobrir várias maneiras de ligá-lo sempre que precisar.

Para os últimos telefones Android, a opção de ligar sua lanterna talvez seja mais facilmente acessada a partir da área de ajustes rápidos. Aqui é onde todas as suas notificações aparecem e onde você normalmente as acessaria.

Para ligar sua lanterna ou lanterna (ela pode estar marcada como qualquer uma delas) siga estes passos:

Deslize da parte superior da tela do seu telefone para acessar as configurações rápidas. Procure o ícone da lanterna na parte superior Pressioná-lo para ligá-lo e pressioná-lo uma segunda vez para desligá-lo

Se você não o vê, ele pode estar localizado em outra parte do menu de ajustes rápidos. Às vezes é preciso deslizar para baixo novamente para expandir o menu de configurações rápidas e mostrar outras opções.

Nos telefones Google Pixel você também pode deslizar para a esquerda e para a direita para percorrer mais opções e você poderá encontrá-lo lá.

Você também pode encontrar uma opção para editar o que aparece no menu de configurações rápidas e onde. Procure por um botão de edição ou lápis no menu de configurações rápidas e pressione isso. Então você deve ver uma opção para adicionar o botão da lanterna ali ou reposicioná-lo em um lugar útil.

Se você quiser estar um pouco mais livre das mãos quando precisar ligar sua tocha, você também pode fazê-lo com sua voz.

Com um par de comandos de voz, você pode ligar sua lanterna usando o Google Assistant.

Abra o Google Assistant dizendo "Hey Google" ou "Ok Google". Em seguida, siga com o comando "Ligar lanterna" ou "Ligar tocha". A luz acenderá então

Repita o processo para desligá-lo novamente (dizendo "Ok Google, desligue a lanterna"). Você pode, alternativamente, usar dizer "Ok Google, lanterna" e você conseguirá o mesmo resultado.

Se você for um pouco nerd do Harry Potter, você também pode ligar sua lanterna usando comandos do feiticeiro. Faça isso dizendo "OK Google" seguido de "Lumos" ou "Nox" para ligar ou desligar sua lanterna, respectivamente.

Em alguns telefones Android, é possível ligar sua tocha usando apenas um gesto. Este é um movimento ou ação que lhe permite ativar ações rápidas como ligar a tocha.

Abra as configurações do seu telefone

Busca de gestos

Verifique se há uma opção para a lanterna ali dentro

No Android 13 há a opção de usar os gestos "Quick Tap" que podem ser encontrados dentro das configurações de gestos. Você pode configurá-lo para que um toque rápido na parte de trás de seu telefone ligue a tocha.

Em alguns telefones Motorola, você pode ligar a tocha agitando seu telefone em um determinado movimento.

Nos telefones OnePlus, há uma opção para ligar a lanterna com "Gestos de Desligar a Tela", que envolvem escrever um letreiro na tela quando o telefone é desligado. Assim você pode simplesmente desenhar uma letra como O, V, S, M ou W e ligar a lanterna. Procure por "Gestos de Desligar a Tela" nas configurações para ligar isto.

Escrito por Adrian Willings.