Google Pixel 7 e 7 Pro poderiam lançar 6 de outubro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google revelou o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro durante a E/S do Google e nos disse que os aparelhos estavam chegando no final deste ano no "outono".

A empresa se antecipou aos vazamentos mostrando o design traseiro dos dispositivos, e também confirmou que estava trabalhando em um chip Tensor de segunda geração, mas isso foi praticamente tudo o que foi dito com certeza.

Apesar de estar vários meses depois do Google I/O, ainda não há confirmação oficial de quando o Pixel 7 e 7 Pro será lançado. A maioria dos rumores sugere outubro, e Jon Prosser - que tem um histórico mais ou menos assim - agora afirmou que os dispositivos serão lançados em 6 de outubro, provavelmente tornando-os disponíveis em 13 de outubro.

De acordo com a Prosser no FrontPageTech, a informação vem de "fontes muito respeitáveis" e diz-se que o Pixel 7 e 7 Pro estará disponível para pré-compra a partir de 6 de outubro, sugerindo que o evento de lançamento também ocorrerá nessa data.

Nada mais foi revelado sobre o Pixel 7 ou Pixel 7 Pro, e o Google ainda não confirmou oficialmente a data. Ela se encaixaria nas datas de lançamento anteriores para os dispositivos Pixel do Google, embora seja certamente uma data a lápis na agenda. Entretanto, você pode ler todos os rumores e detalhes oficiais fornecidos até agora no Pixel 7 e 7 Pro em nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle.