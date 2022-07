Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As principais especificações sobre o hardware da câmera nos próximos telefones de bandeira do Google foram reveladas após um mergulho profundo no código da marca.

Kuba Wojciechowski, uma desenvolvedora e leaker experiente, fez um grande esforço para descobrir as informações do sensor, que o Google obscurece em seu código por esta mesma razão.

Obtive informações sobre configurações de hardware de câmeras em vários dispositivos Google Pixel que estão por vir. Embora isto não seja tão importante quanto o software do Google - obviamente - ele ainda revela algumas mudanças interessantes. Thread pic.twitter.com/sPCcT6WjPa- Kuba Wojciechowski (@Za_Raczke) 25 de julho de 2022

Tanto o Pixel 7 quanto o Pixel 7 Pro apresentam sensores Samsung Isocell GN1 de 50 megapixels como seu atirador primário, que é o mesmo sensor usado no Pixel 6 e 6 Pro.

O sensor ultra amplo também permanecerá o mesmo nos próximos telefones, será o Sony IMX381 de 12 megapixels.

O que mudou foi a câmera telefoto no Pixel 7 Pro, que será a Samsung Isocell GM1, ao invés da Sony IMX576.

Este módulo de telefoto tem uma resolução de 48 megapixels e um sensor de 1/2 polegada com foco automático de detecção de fase, vídeo Full HD a até 120fps e capacidades de vídeo de 4K.

Especificações essencialmente equivalentes ao sensor anterior da Sony, mas talvez usando mais sensores da mesma empresa, o Google possa mais facilmente combinar as cores.

Os novos telefones terão ambos o mesmo sensor de autofocus, o Isocell 3J1 de 11 megapixels, que deverá permitir o desbloqueio da face semi-seguro.

Também foram encontrados no código detalhes sobre alguns telefones misteriosos não anunciados, um com o nome de código Lynx e o outro suspeito de ser um dispositivo dobrável, referenciado como P7.

Wojciechowski pensa que o Lince poderia ser um banco de ensaio para a nova tecnologia de câmera, mas também há a possibilidade de vermos um novo modelo adicionado à linha.

O Lince tem o mesmo GN1 primário mas também apresenta um Sony IMX787 não anunciado na traseira e um IMX712 na frente.

Finalmente, diz-se que o dobrável tem a mesma GN1 primária que o resto do grupo, ao lado das câmeras auxiliares do Pixel 6 Pro, e da câmera auto-fila do Pixel 6.

Claro, não há garantia de que esta informação esteja correta, especialmente porque foi extraída de dados obscurecidos, mas é interessante, no entanto.

E como sempre, com os telefones Google, esperamos que a magia venha do software, ao invés do hardware.

Escrito por Luke Baker. Edição por Chris Hall.